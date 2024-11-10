Motorcu Dostu Bariyerler Türkiye'de Artıyor: 177 Kilometre Tamamlandı

Motorcu Dostu Bariyerlerle Güvenli Sürüş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılı ekim ayı itibarıyla tamamlanan 177 kilometre motorcu dostu bariyer montajı ile motosiklet sürücülerinin güvenliğini artırmayı hedeflediklerini duyurdu.

Yol Güvenliği Çalışmaları

Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bünyesinde yürütülen bu çalışmalara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Motosiklet sürücülerimiz için daha güvenli bir sürüş sağlamayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bariyer Montajı ve Hedefler

Motorcu dostu bariyer sistemlerinin Türkiye ve bazı Avrupa ülkelerinde uygulandığını belirten Uraloğlu, "Kaza şiddetinin azaltılmasını hedefliyoruz. Trafik kaza tespit tutanaklarını inceleyerek motosiklet kazalarının yoğunlaştığı kesimlerde çalışmalar yaptık," dedi.

Yıl sonuna kadar 20 kilometre daha motorcu dostu bariyer montajı yapılacağını belirten Uraloğlu, Antalya’da 18,3 kilometre ve İstanbul, Muğla, Çanakkale gibi illerde toplam 134,6 kilometre bariyer montajının tamamlandığını vurguladı.

Motosiklet Kazalarındaki Grafik

Uraloğlu, 2023 yılında meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında motosikletlerin ikinci sırada yer aldığını belirtti ve şu ifadeleri ekledi: "Motosiklet kazaları kaynaklı kayıp ve hasarları en aza indirmek için çözümler üretmek durumundayız."

2024 yıl sonuna kadar Ankara, Mersin, Muğla, İzmir, Aydın, Bolu ve Düzce illerinde toplam 20 kilometre motorcu dostu bariyer montajı yapmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.