Bist 100
9.759,51 0%
DOLAR
32,58 0,11%
EURO
35,05 0,57%
ALTIN
2.423,24 0,5%

Motorin fiyatlarında indirim yapıldı: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol ve döviz kuruda yaşanan değişim, akaryakıt fiyatları üzerinden etkisini gösteriyor. Son gelen açıklamayla birlikte motorin fiyatlarında 1.17 lira düşüş yaşandı.

Yayın Tarihi: 25.04.2024 09:32
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 09:32
Motorin fiyatlarında indirim yapıldı: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Daha önce motorin fiyatlarında bir miktarlık indirim gerçekleşeceği belirtilmişti. Bugün (25 Nisan) itibari ile motorine 1 lira 17 kuruşluk bir indirim yapıldı. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik görülmüyor.

Güncel akaryakıt fiyatlarına baktığımızda, İstanbul’da benzinin litresi ortalama 43.54 TL iken motorinin litre fiyatı 40.95 civarında.

Ankara’da benzinin litre fiyatı 44.46 TL, motorinin litre fiyatı ise 41.92 TL olarak görülüyor. İzmir’de ise benzinin litre fiyatı 44.72 TL, motorinin litre fiyatı da 42.17 TL seviyesinde.

İLGİLİ HABERLER

Akaryakıtta flaş gelişme! Benzin, motorin, LPG kullananlara son dakika

Kiradan ucuz taksitle 33 ilde TOKİ piyangosu! Listede sizin iliniz de olabilir

Çeyizlerin gözdesi olacak banyo lifi modelleri! Çeyizlerde fark yaratacak

Kültür Bakanlığı personel alımı duyurusu! Başvurular bugün başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
2
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
3
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
O kişiler elektrik faturası ödemeyecek! Bayram ettiren müjde geldi
6
Emeklilere 7000 TL zam müjdesi geldi! Maaşlara asgari ücret ayarı
7
Türk Telekom hatta sahip olanlar talihi havada yakaladı! Para iadesi yapılacak

Akaryakıtta flaş gelişme! Benzin, motorin, LPG kullananlara son dakika

Temmuz maaş zammı heyecan yarattı! 65 yaş aylığı, evde bakım, sed, engelli aylığı o oranda artacak

Pratik zekalı 4 burç belli oldu! Onları alt etmek imkansız

Cildi gençleştiren bitkisel formül! Pahalı kremleri çöpe attıracak

Milyonlarca sürücüye 3 yıl uyarısı! Bilmeyenler tıpış tıpış geri dönecek

10 bin TL maaş alan emekliye 13.080 TL maaş! Hükümetin zam planı açığa çıktı

TENMARK ön lisans, lisans mezunu personel alımı yapıyor! KPSS şartına dikkat

Kültür Bakanlığı personel alımı duyurusu! Başvurular bugün başladı

Kiradan ucuz taksitle 33 ilde TOKİ piyangosu! Listede sizin iliniz de olabilir

O bankada hesabı olan emekliye 50.000 TL trink ödeme! Sabah 09.00'da 81 ile duyuruldu

Çeyizlerin gözdesi olacak banyo lifi modelleri! Çeyizlerde fark yaratacak

Bu meslekleri yapan erken emeklilik biletini kaptı! Düşük primle anında emeklilik tablosu