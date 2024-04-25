Motorin fiyatlarında indirim yapıldı: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Daha önce motorin fiyatlarında bir miktarlık indirim gerçekleşeceği belirtilmişti. Bugün (25 Nisan) itibari ile motorine 1 lira 17 kuruşluk bir indirim yapıldı. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik görülmüyor.

Güncel akaryakıt fiyatlarına baktığımızda, İstanbul’da benzinin litresi ortalama 43.54 TL iken motorinin litre fiyatı 40.95 civarında.

Ankara’da benzinin litre fiyatı 44.46 TL, motorinin litre fiyatı ise 41.92 TL olarak görülüyor. İzmir’de ise benzinin litre fiyatı 44.72 TL, motorinin litre fiyatı da 42.17 TL seviyesinde.