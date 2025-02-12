MSCI, Anadolu Efes'i Endeksten Çıkardı: Yeni Değişiklikler Duyuruldu

MSCI'den Önemli Endeks Değişiklikleri
Küresel endeks sağlayıcısı MSCI, dünya genelindeki önemli endeks değişikliklerini duyurdu. Bu değişiklikler, 28 Şubat seans kapanışından itibaren geçerli olacak.
Anadolu Efes Endeksten Çıkarıldı
Özellikle Türkiye pazarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı; Anadolu Efes MSCI Global Standard Türkiye Endeksi'nden çıkarıldı. Bu durumda endekse dahil edilecek yeni bir hisse bulunmuyor.
Uluslararası Fonlar Üzerinde Etkisi
Analistler, uluslararası fonların portföylerini MSCI endeksine paralel olarak yönettiğini belirtiyor. Bu durum, bahsi geçen fonların endeks değişimlerine göre pay piyasalarında pozisyonlarını ayarlamaları gerektiği anlamına geliyor.