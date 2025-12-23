Muğla Büyükşehir’in Beyobası'nda Alım Garantili Süs Bitkisi Projesi — 28 Milyon Üretimle Yerel Kalkınma

Muğla Büyükşehir’in Beyobası'nda Alım Garantili Süs Bitkisi Projesi Yerel Kalkınmayı Güçlendiriyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Köyceğiz Beyobası’nda hayata geçirilen Alım Garantili Süs Bitkisi Üretimi Projesi, kooperatifçilik, kadın emeği ve yerel kalkınmayı odağına alan örnek bir model olarak öne çıkıyor. Proje, üreticinin emeğini belediyenin alım kapasitesiyle birleştirerek sürdürülebilir gelir ve istihdam fırsatı sağlıyor.

Projenin kapsamı ve kooperatif desteği

Proje kapsamında Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi desteklendi; daha önce süs bitkisi üretimi yapmamış kooperatif ortağı üreticilere verilen kapsamlı eğitimlerle bölgede profesyonel süs bitkisi üretimine geçiş sağlandı. Bu yaklaşımla hem üretim kalitesi yükseltildi hem de kooperatif yapısı güçlendirildi.

Üretim hacmi ve alım garantisi

Toplamda 28 milyon adet süs bitkisi üretildi. Üretimin 14 milyon adedi Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınarak kent genelindeki peyzaj çalışmalarında kullanıldı. Sağlanan alım garantisi üreticiler için güvenli ve sürdürülebilir bir gelir modeli oluşturdu.

Kadın istihdamı ve yerel ekonomi

Projeden doğrudan 30 üretici yararlandı; bunların 14'ü kadın olurken, üretim sezonu boyunca bölge genelinde yaklaşık 70 kadına iş imkânı sağlandı. Böylece proje, tarımsal üretimin yanı sıra kadın istihdamını ve yerel ekonomiyi de güçlendirdi.

Turizmle entegrasyon ve görünürlük

Proje sadece üretimle sınırlı kalmadı; sera tabelalarının yenilenmesi gibi çalışmalarla üretim alanlarının görünürlüğü ve ziyaret edilebilirliği artırıldı. Amaç, Beyobası üretim alanlarını turizm sektörüyle entegre ederek tanıtıma açık, dinamik bir yapıya kavuşturmaktı.

Yetkili açıklamaları

Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Şaban Çetin projeyle ilgili şunları söyledi: "Muğla Büyükşehir ile beraber başlamış olduğumuz proje devam etmektedir. İlk yıl 2015 yılında 1 milyon 670 bin adet bitkilerin mevsimlik süs bitkisi ile başladık. Şu anda da 25-26 seramızda üretim yapmakta devam etmekteyiz. Üretim şekillerimiz mevsimlik çiçeklerimiz var saksıda. İbireli ağaç gruplarımız var. Üretime devam ediyoruz. Muğla Büyükşehirimizin yılda iki defa alım garantili sözleşme yapıp, bu yapmış olduğumuz sözleşmeye istinaden üretim yapıyoruz. Ve üretmiş olduğumuz bitkiler ve çiçeklerimizi Muğla’nın talep ettiği, Muğla’nın Büyükşehir alanlarına götürüp, Muğla Büyükşehir’e beraber, Muğla Büyükşehir’e işlerle dikiyorlar"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Buket Kallem ise projenin kapsamını ve hedeflerini şu sözlerle özetledi: "Alım garantili süs bitkisi projemiz için buradayız, Beyobası’ndayız. Büyükşehir Belediyesi olur olmaz, ilk yaptığımız projelerden bir tanesi buydu. Bugün de katlanarak devam ediyor. Sayın Başkanımız Ahmet Aras’ında önderliğinde, sera sayılarımız ve üretici sayılarımız artarak devam ediyor. Bugün 27 seraya ulaşmış durumdayız. İlk başta bizim bir amacımız vardı. Bütün kooperatifleri kendi konularında özelleştirmek ve gerçekten kaliteli üretim yapabilecek hale getirmekte öncelikle. Biz bu sayıya Muğla’da artık ulaştık. 52 tane kooperatif, birlik, bu tarz tarımsal üretim yapan tesislerle ya da kooperatiflerle, bütün yapılarla, STK’larla bir araya geldik. Bu desteklemelerimizin her türlü desteklememiz vardı. Yani süt tankı, yöresel ürünler, zeytin, badem tesisleri, organik üretim, yani aklınıza gelebilecek her konu şarap, sirke, pekmez. Bunların hepsi bizim bu üretim faaliyetlerimiz içerisindeydi. Sonrasındaki amacımız da birlik haline gelebilmekti. Bir kooperatif birliği, bir güç birliği yapısı oluşturabilmekti. Biz buna da ulaşmış durumdayız. Bu yapımızla birlikte, kooperatif güç birliğimizle, 7 ülkeye ihracatımızı da yaptık. Üretim kapasitelerimizi de arttırdık. Markalı üretimlerimizi de yaptık. Aynı zamanda da kaliteli üretim yapabilmek için laboratuvarımızı da kurduk. Burada bir organizasyon yapısı var. Bu bir başarı örneği. Başından sonuna kadar Büyükşehir desteğiyle ve vatandaşımızın, burada özellikle kadın üreticilerimiz var, kadın üreticilerimizin katılımıyla bir model oluşturuldu ve güçlü bir kooperatifleşme örneği oldu burası. Şu anda üreticilerimizin birçoğu kadın ve sadece Büyükşehir Belediyemize değil, birçok kurumlara ve özel sektöre de satış yapmaktalar. Yüzüncü Yıl Gıda Analiz Laboratuvarımızın da en büyük amacı, yerel üreticimizi desteklemek hem de bütün bu kooperatif, birlik, STK gibi tarımla uğraşan yapıları desteklemekti. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da projenin yerel üretimi desteklediğini, kooperatifleri güçlendirdiğini ve üreticinin emeğini güvence altına aldığını, bu yaklaşımın hem yerel kalkınmaya katkı sunduğunu hem de belediyenin ihtiyaçlarını yerel üreticilerden karşılamaya imkân verdiğini belirtti.

Alım garantisi modeliyle üreticiyi güçlendiren Beyobası Süs Bitkisi Projesi, kooperatifçilik, kadın emeği ve yerel kalkınma odaklı örnek projeler arasında yer alıyor.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR’DEN YEREL KALKINMAYA KATKI