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Muğla'da Çilek Hasadı: Üreticilere Yüz Güldüren Verim ve Fiyat

Muğla'da çilek hasadı, üreticileri sevindiriyor. Fiyatı 80 lira olan çilek, verimiyle kırsalda kadınlara yeni bir gelir kapısı oldu.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 13:37
Muğla'da Çilek Hasadı: Üreticilere Yüz Güldüren Verim ve Fiyat

Muğla'da Çilek Hasadı Başladı

Muğla'da çilek hasadı, üreticilere hem verim hem de fiyat açısından memnuniyet sağladı. 2018 yılında Muğla Valiliği'nin destekleriyle başlayan çilek projesi, şu anda 830 dekar alanda gerçekleştiriliyor. Üreticilerin ürünleri, tarladayken kilogram fiyatı 80 liradan alıcı buluyor.

Projenin Büyüklüğü ve Kadınların Rolü

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, Yatağan ilçesindeki bir çilek hasat şenliğinde yaptığı açıklamada, Muğla'nın birçok ilçesinde çilek üretiminin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti. Baydar, "Çilek projemiz, 15 dekarda başlamışken artık 1600 çiftçiye ulaştık ve üretim her yıl artıyor," dedi.

Bu yıl içinde 34 aileye minimum 3 dekar alanda çilek yetiştiriciliği yaptırıldığını vurgulayan Baydar, kadın girişimcilerin bu alanda yer almasının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Proje kapsamında üreticilere, %75'i hibe olarak verilen fide, sulama ve kaplama sistemleri sunuluyor.

Çilek Üretimi ve Ekonomik Katkısı

Çilek, dekarda 7 ila 10 ton arasında ürün verimi sağlıyor ve bu durum özellikle kırsalda yaşayan kadınlar için yeni bir gelir kapısı haline geldi. Yatağan'a bağlı Yayla Mahallesi'nde çilek yetiştiren Barış Saçan, çilek üretiminin artmasının bölgedeki kadınların ve çiftçilerin gelirlerini yükselttiğini söyledi. Saçan, muhtarın çilek tabelası asmasının ardından birçok ziyaretçinin bölgeye geldiğini ve bazılarının da çilekleri tarladan topladığını dile getirdi.

Muğla'da proje kapsamında yetiştirilen ve hasadı yapılan çilek, hem fiyatıyla hem de verimiyle...

Muğla'da proje kapsamında yetiştirilen ve hasadı yapılan çilek, hem fiyatıyla hem de verimiyle üreticileri sevindirdi. Tadı ve aromasıyla öne çıkan çileği toplamak için günün ilk ışıklarıyla bahçelerin yolunu tutan kadınlar, ürünü hava ısınmadan hasat ediyor.

Muğla'da proje kapsamında yetiştirilen ve hasadı yapılan çilek, hem fiyatıyla hem de verimiyle...

Muğla'da proje kapsamında yetiştirilen ve hasadı yapılan çilek, hem fiyatıyla hem de verimiyle üreticileri sevindirdi. Tadı ve aromasıyla öne çıkan çileği toplamak için günün ilk ışıklarıyla bahçelerin yolunu tutan kadınlar, ürünü hava ısınmadan hasat ediyor.

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