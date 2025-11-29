MÜSİAD Antalya Başkanı Akgül: 2026 Ticaret Destek Paketi KOBİ'lere Can Suyu

Ticaret Bakanı’nın Antalya programında açıklanan 2026 Ticaret Destek Paketi, işletmelerin uzun süredir beklediği düzenlemeleri içeriyor. MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Yusuf Akgül, paketle ilgili değerlendirmesinde kredi limitlerinden faiz düzenlemelerine, kooperatif desteklerinden vergi indirimlerine kadar birçok adımın işletmelere önemli avantaj sağlayacağını belirtti.

"Sahadan yükselen talepler artık karar mekanizmasına yön veriyor"

Akgül, açıklamaları iş dünyası için moral verici bulduğunu söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu destekler, sahadaki gerçek taleplerin Ankara tarafından duyulduğunu gösteriyor. MÜSİAD olarak yıllardır sektör bazlı raporladığımız ihtiyaçların politika karşılığı bulması, reel sektörle devlet arasındaki temasın güçlendiğini ortaya koyuyor"

"Kredi üst limitinin 2,5 milyon TL’ye çıkması işletmeleri yeniden harekete geçirecek"

Akgül, esnaf ve KOBİ’ler için kredi üst limitinin 2,5 milyon TLye yükseltilmesini büyüme ve yatırım açısından kritik buldu. "Birçok işletme maliyet baskısı nedeniyle büyüme planlarını ertelemek zorunda kaldı. Bu limit artışıyla birlikte yatırım iştahı yeniden canlanacak" dedi.

Makine ve ekipman yatırımlarına destek

Makine ve ekipman kredilerinin aynı limit içinde değerlendirilmesinin "stratejik bir hamle" olduğunu vurgulayan Akgül, kararın teknolojik yenilenme ve verimlilik artışı açısından önem taşıdığını belirtti.

Faiz maliyetlerinde düzenleme ile rahatlama

Akgül, kredi faizlerine yönelik düzenlemelerin üretim ve ihracat yapan işletmelere nefes aldıracağını ifade etti. Ayrıca esnaf kredilerindeki yüzde 30 fatura zorunluluğunun bir yıl ertelenmesi kararının kredi süreçlerini hızlandıracağını ve küçük işletmeler için kolaylık sağlayacağını aktardı.

Kooperatif ve fuar destekleri güçlendirildi

Kooperatiflere yönelik makine desteğinin 1 milyon TLye, fuar desteğinin 150 bin TLye yükseltilmesini kırsal kalkınma ve yerel üretim için olumlu bir adım olarak değerlendiren Akgül, bu tür desteklerin üretici tabanını genişleteceğini kaydetti.

Vergi ve SGK borçlarında faiz indirimi

Gecikme zamlarının düşürülmesinin işletmelerin mali yükünü hafifleteceğini söyleyen Akgül, kararın finansal sürdürülebilirliği olumlu etkileyeceğini bildirdi.

"2026, Türkiye’nin dezenflasyon yılı olacak"

Akgül, 2026 için enflasyon beklentisine ilişkin olarak, 2026’da enflasyonun yüzde 16–23 aralığına gerilemesinin beklendiğini ve sıkı para politikasının etkilerinin yılın ikinci çeyreğinde daha belirgin olacağını ifade etti.

"2026 bir bekleme yılı değil, fırsat yılı olacak"

Son olarak Akgül, açıklanan desteklerin işletmeler için yeni fırsatlar sunduğunu belirterek, doğru stratejilerle bu dönemin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Akgül, açıklamalarını desteklerin ülke ekonomisine, esnafa, üreticilere ve ticaret erbabına hayırlı olması temennisiyle tamamladı.

