MÜSİAD, Arnavutluk'ta Ticari İşbirlikleri İçin Temaslarda Bulundu

MÜSİAD Heyeti Arnavutluk'ta Ticari Temaslarda Bulundu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Sektör Kurulları Komisyonu tarafından düzenlenen "Yurt Dışı Ticari Potansiyel Araştırma Gezileri" çerçevesinde Arnavutluk'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarete, MÜSİAD Sektör Kurulları Komisyonu Başkanı Erkan Gül liderlik ederken, Başkan Yardımcıları Altuğ Karataş ve Abdülkadir Çınar, MÜSİAD INVEST Başkanı Serhat Kısakürek, MÜSİAD Arnavutluk Başkanı Muhammet İşler ve çeşitli sektörlerden 7 kurul başkanının katılımıyla gerçekleştirildi.

Bu önemli ziyaret, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın Azerbaycan'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı'ndaki (COP29) daveti üzerine yapıldı. Ziyaret, ticari ilişkilerin geliştirilmesi, iş hacminin artırılması ve Türkiye'nin ihracatına katkı sağlayacak projelerin değerlendirilmesi amacı taşımaktaydı.

Ticaret Hacminin Artırılması İçin İşbirliği Olanakları

MÜSİAD heyeti, program dahilinde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü. Yapılan görüşmede, Türkiye-Arnavutluk ticaret hacmini artıracak işbirlikleri belirgin bir şekilde gündeme geldi. Rama, Türkiye-Arnavutluk İş Forumu'nun düzenlenmesi teklifine olumlu yanıt vererek, MÜSİAD üyelerini Arnavutluk'ta yatırım yapmaya davet etti. Bu forumun, iki ülke arasındaki ticaret hacmini büyütme amacına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Görüşmelerde ayrıca, Arnavutluk Ekonomi, Kültür ve İnovasyon Bakanı Blendi Gonxhja, Turizm ve Çevre Bakanı Mirela Kumbaro Furxhi, ve Girişimcilik ve İş Ortamından Sorumlu Devlet Bakanı Delina İbrahimaj ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştirildi.

Yenilikçi Projeler ve Yatırım Fırsatları

Bu görüşmelerde, MÜSİAD'ın güçlü sektör kurulları aracılığıyla Arnavutluk'un ekonomi, turizm, çevre ve girişimcilik alanlarına sağlayabileceği katkılar detaylı olarak tartışıldı. Özellikle yenilikçi projeler, altyapı yatırımları, enerji, inşaat, tarım ve turizm sektörlerinde işbirliği fırsatları öne çıktı.

MÜSİAD, bu ziyaret ile sadece ticari ilişkileri güçlendirmekle kalmayıp, Türkiye'nin ihracat hedeflerini destekleyecek yeni iş olanaklarının da önünü açtı. Özellikle enerji ve turizm sektörlerinde yatırım planları yapılırken, lojistik ve tarım alanlarındaki ticaretin artırılması için gerekli adımlar da atıldı.

MÜSİAD'ın gerçekleştirdiği Arnavutluk ziyareti, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve ticari işbirliği fırsatlarının değerlendirilmesi açısından tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Bu işbirliklerinin, Türkiye'nin ihracatına önemli katkılar sağlayarak, Arnavutluk'ta güçlü bir Türk iş dünyası varlığı oluşturacak projelere dönüşmesi hedefleniyor.