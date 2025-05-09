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MÜSİAD Belçika, Türk İş İnsanlarını Ekonomik Misyonda Buluşmaya Davet Ediyor

MÜSİAD Belçika, Türk iş insanlarını ekim ayında Eskişehir ve Emirdağ'a düzenlenecek ekonomik misyona katılmaları için davet etti.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 15:18
MÜSİAD Belçika, Türk İş İnsanlarını Ekonomik Misyonda Buluşmaya Davet Ediyor

MÜSİAD Belçika'dan Ekonomik Misyon Daveti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Belçika, iş insanlarını Türkiye'ye gerçekleştirilecek ekonomik misyona katılmaya davet etti. MÜSİAD Belçika Başkanı Hayri Apaydın, ekim ayında Brüksel'den Eskişehir ve Emirdağ'a düzenlenecek olan bu misyona Belçika'daki Türk iş insanlarının katılımının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ekonomik Misyonun Detayları

Apaydın, Brüksel'deki basın toplantısında, her yıl farklı ülkelere ekonomik misyonlar düzenleyen Brüksel Yatırım Ajansı'nın bu sene bir etkinliğini Eskişehir'e gerçekleştireceğini belirtti. Bu yılki misyona, Emirdağ'ın da dahil edildiği bilgisini veren Apaydın, 19-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirileceği kesinleşen misyonun detaylarını açıkladı.

Ortak Çalışmalar ve Fırsatlar

Eskişehir-Emirdağ ekonomik misyonunun MÜSİAD'ın liderliğinde, diğer ticaret ve ekonomi alanındaki derneklerle birlikte ortaklaşa yapılacağını aktaran Apaydın, bu fırsatların iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Belçika'daki Türk iş insanlarının misyona katılımının, bölgedeki ekonomik potansiyelin ortaya çıkarılması açısından büyük fayda sağlayacağını ifade etti.

Tarihi Bir Anlam Taşıyor

Brüksel Yatırım Ajansı'nın, Eskişehir ve Emirdağ Ekonomik Misyonu hakkında 20 Mayıs'ta bir seminer düzenleyeceğini hatırlatan Apaydın, tüm iş insanlarının bu etkinliğe katılacağına dair umutlu olduğunu belirtti. Ayrıca, Belçika'daki Türk göçünün 61. yılı olması dolayısıyla yapılan bu misyonun tarihi bir anlam taşıdığına dikkat çekti.

Apaydın, Belçikalı Türkler'in yurt dışında yatırım yapma konusunda fırsatları değerlendirmelerini ve bu tür misyonların katkı sağladığını ifade etti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Belçika Başkanı Hayri Apaydın (ortada)...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Belçika Başkanı Hayri Apaydın (ortada), Brüksel'de basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği toplantıda gelecek dönemde öncelik verdikleri konular ve başlıklar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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