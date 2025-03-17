MÜSİAD Boston'da İlk İftar Programı Gerçekleştirildi

MÜSİAD Boston, ilk iftar programında buluşarak Türkiye ile ABD arasındaki ticareti arttırma hedefini vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 18:58
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 18:58
MÜSİAD Boston'da İlk İftar Programı Gerçekleştirildi

MÜSİAD Boston'da İlk İftar Programı Başarıyla Gerçekleşti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Boston Şubesi, anlamlı bir iftar programı düzenleyerek katılımcıları bir araya getirdi. Program, derneğin toplumsal dayanışma ve işbirliğini artırma amacıyla gerçekleştirildi.

Kemal Bozkurt: MÜSİAD'ın Hedefleri Büyüyor

MÜSİAD Boston'dan yapılan açıklamaya göre, etkinlikte konuşan MÜSİAD ABD Başkan Yardımcısı ve Boston Temsilcisi Kemal Bozkurt, derneğin 35 yıl önce faaliyete geçtiğini ve dünya genelinde 99 noktada temsil edildiğini belirtti.

Bozkurt, MÜSİAD ABD'nin 13 yıl önce kurulduğunu ifade ederek, Boston, New York, Washington, North Carolina, Atlanta, Texas ve California gibi birçok eyalette temsilciliklerinin bulunduğunu; bu sayının yakın zamanda daha da artmasının hedeflendiğini aktardı.

Ticaretin Arttırılması Vurgusu

MÜSİAD ABD'nin en büyük hedefinin Türkiye ile ABD arasındaki ticareti arttırmak olduğunu vurgulayan Bozkurt, ikili ilişkilerin güçlenmesi için çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Etkinlik, sponsorlara verilen hediyeler ve Türk Hava Yolları tarafından düzenlenen bilet çekilişi ile sona erdi.

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