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MÜSİAD'dan Sağlık Sektörü İçin 2025 Raporu Yayınlandı

MÜSİAD Sağlık Sektör Kurulu, 2025'e dair önemli raporunu yayımladı. Türkiye'nin sağlık sektöründeki fırsat ve zorluklara ışık tutuyor.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 11:42
MÜSİAD'dan Sağlık Sektörü İçin 2025 Raporu Yayınlandı

MÜSİAD Sağlık Sektör Kurulu, 2025 yılına dair kapsamlı bir rapor hazırladı. Rapor, Türk sağlık sektöründeki gelişmelerin yanı sıra çözüm bekleyen sorunları da ele alıyor.

Raporun detaylarına göre, MÜSİAD Sağlık Sektör Kurulu Başkanı Hüseyin Sarpkaya, Türkiye'nin lojistik avantajı ve uluslararası standartlarla uyum sağlamasının önemine dikkat çekti. Ancak, ülkenin sağlık sektöründeki ithalat bağımlılığı ve döviz dalgalanmalarının hala çözülmesi gereken büyük engeller olduğunu vurguladı.

Raporda, küresel tıbbi cihaz pazarının 2025 yılına kadar yıllık %5 büyüyerek 513,5 milyar dolar seviyesine ulaşması öngörülüyor. Bunun arkasındaki başlıca etkenler arasında dünya genelindeki yaşlanan nüfus ve teknolojik yenilikler yer alıyor.

Türkiye'de tıbbi cihaz üretiminin artırılması, yerli ürünlerin desteklenmesi ve cari açığın kapanmasına katkı sağlaması amacıyla atılacak adımların önemine vurgu yapıldığı raporda, 2025 hedefinin ithalat bağımlılığını %75'in altına çekmek olduğu belirtiliyor.

Sağlık teknolojilerindeki ilerlemeler, yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve medikal robot teknolojilerinin sektörde devrim yaratma potansiyeli olduğunu ortaya koyuyor. Sarpkaya, Türkiye'nin bu alanlarda bölgesel lider olabileceğini ifade etti.

Rapor ayrıca, Türkiye ilaç pazarının 2023'te %92,2 büyüyerek 211 milyar lira seviyesine ulaştığını belirtiyor. Tüketicilerin doğal içeriklere ve bireyselleştirilmiş ürünlere olan talebinin arttığına dikkat çekiyor.

Yeni nesil sağlık ürünleri pazarında, vegan ve organik ürünlerle birlikte enerji artırıcı takviyelerin de öne çıktığı aktarılan raporda, küresel gıda takviyeleri pazarının 2033'e kadar yıllık %7,9 büyümeyle 375,1 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Medikal turizm pazarının 2023'te 24,14 milyar dolar gelir elde ettiği, bu gelirin 2028'e kadar %21,4'lük bir artışla 53,51 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor.

Hüseyin Sarpkaya, Türkiye’nin sağlık sektöründe olumlu bir büyüme olduğunu, ancak hala geliştirilmesi gereken çok alan bulunduğunu vurguladı. Stratejik planlamaların hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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