MÜSİAD, Değer Temelli Kalkınma Vizyon Belgesi'ni Tanıttı

MÜSİAD'dan Yeni Vizyon Belgesi: Değer Temelli Kalkınma

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, derneğin düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna ışık tutacak "Değer Temelli Kalkınma Vizyon Belgesi"ni tanıttı. Özdemir, yayımlanan belgenin yalnızca ekonomik değil, toplumsal ve ahlaki temellere dayanan bütüncül bir yaklaşım benimsediğini belirtti.

7 Stratejik Alan ve Sürdürülebilir Hedefler

MÜSİAD, yeni yüzyılda Türkiye’nin adil, sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmak amacıyla hazırladığı bu belgenin 7 ana stratejik alan üzerine inşa edildiğini açıkladı. Bu toplantıya, MÜSİAD Başkan Yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Burhan Özdemir, "Yeni yüzyıl için değerlerle yükselen bir kalkınma modeli inşa ediyoruz. Bu model, toplumsal adalet ve etik değerlerin altını çiziyor," dedi. Bu vizyon belgesinin 2025-2027 dönemini kapsayan stratejik öncelikleri içerdiğini de sözlerine ekledi.

Kalkınma Modelinde Yenilik

Özdemir, kalkınma modelinin yalnızca büyüme ile değil, büyümenin niteliği, kapsayıcılığı ve toplumsal adaletle de ilgili olduğunu vurguladı. Bu noktada, bölgesel farklılıkları azaltmayı ve üretim odaklı bir kalkınma zeminini oluşturmaya yönelik adımlar atılacağı belirtildi.

Bunun yanı sıra, gelir ve servet eşitsizliğini hedef alan istihdam odaklı programların geliştirilmesi gerektiği ifade edildi. Gençler ve kadınlar için iş gücüne katılımı artıracak ve yoksullukla mücadelede yenilikçi sosyal destek mekanizmalarının kurulması vurgulandı.

Dijitalleşme ve Yeşil Dönüşüm

MÜSİAD'ın vizyon belgelerinde yer alan üçüncü stratejik alanın, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm süreçlerine odaklı olduğu açıklandı. Sanayi 4.0 uygulamaları ile çevresel verimliliği artırmayı hedefleyerek, Anadolu Sanayi Havzaları Modeli ile sektörel kümelenme stratejileri geliştirileceği bildirildi.

Finansal Kapsayıcılık için Yenilikler

Özdemir, alternatif finansman modellerinin geliştirilmesinin de vazgeçilmez olduğunu belirtti. Katılım finansı, mikrofinans gibi yöntemlerle girişimciliği artırmak ve finansal sisteme entegre olamayan gruplara destek sağlamak amacıyla çalışmalar yapılacağı ifade edildi.

Eğitim ve Kalkınma İlişkisi

Burhan Özdemir, eğitim sisteminin kalkınma ile doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekti. Eğitimde bir reform gerekliliği olduğu belirten Özdemir, "Eğitimi beceri, girişimcilik, üretim ve ahlak temelli yaşam yetkinlikleri kazandırmaya odaklamalıyız," şeklinde konuştu.

Terörsüz Türkiye Hedefi

MÜSİAD'ın vizyon belgesinde yer alan önemli hedeflerden biri ise "Terörsüz Türkiye" olma çabasıydı. Özdemir, terörle mücadelenin üretim ve istihdam yoluyla gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bizim terörle mücadelemiz sadece silahla değil, fabrikayla, okulla ve kardeşlikle veriliyor," dedi.

MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir, vizyon belgesinin, Türkiye’nin ortak aklına ve adil geleceğine katkı sağlamayı amaçladığını belirtti. Bu belge, iş dünyası, akademi ve yerel yönetimler için önemli bir rehber niteliği taşımaktadır.

Toplantının sonunda, Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına ilişkin beklenen indirimle ilgili de görüşlerini paylaşarak, 350-400 baz puan arasında bir indirim beklentisi olduğunu ifade etti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye’nin yeni yüzyılında adil, sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma hedeflerine ulaşmasına katkı sunmak amacıyla hazırladığı "Değer Temelli Kalkınma Vizyon Belgesi"ni ve uygulama eylem planlarını basın toplantısı ile kamuoyuyla paylaştı. Toplantı, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir (ortada), genel başkan yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda basın mensubunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye’nin yeni yüzyılında adil, sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma hedeflerine ulaşmasına katkı sunmak amacıyla hazırladığı "Değer Temelli Kalkınma Vizyon Belgesi"ni ve uygulama eylem planlarını basın toplantısı ile kamuoyuyla paylaştı. Toplantı, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir (ortada), genel başkan yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda basın mensubunun katılımıyla gerçekleştirildi.