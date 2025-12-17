DOLAR
MÜSİAD Gaziantep: Kadın Girişimciler 16–17 Aralık'ta Buluştu

MÜSİAD Gaziantep ev sahipliğinde 16–17 Aralık'ta düzenlenen Bölgesel Üye Buluşmaları'na Türkiye'nin dört bir yanından kadın girişimciler katıldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 15:37
MÜSİAD Gaziantep ev sahipliğinde kadın girişimciler bir araya geldi

MÜSİAD Gaziantep Şubesi ev sahipliğinde, MÜSİAD Kadın Girişimcileri Destekleme Komisyonu tarafından 16–17 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen Bölgesel Üye Buluşmaları Programı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen kadın girişimcilerin yoğun katılımıyla tamamlandı.

Protokol ziyaretleri ve açılış

Programın ilk gününde Gaziantep'e gelen kadın girişimci üyelerle birlikte kapsamlı protokol ziyaretleri yapıldı. Ziyaretlerde Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşe Ahin ile bir araya gelinerek kadın girişimciliği, yerel kalkınma ve iş dünyasında kadın temsili üzerine istişareler gerçekleştirildi.

Protokol programının ardından, Gaziantep Şube Binası'ndaki açılış konuşmasını MÜSİAD Kadın Girişimcileri Destekleme Komisyonu Başkanı Ayşe Akgül Can yaptı. Can, girişimciliğin cinsiyetle değil vizyon, cesaret ve üretme iradesiyle şekillendiğini vurgulayarak kadın girişimciliğinin kapsayıcı kalkınmanın temel taşlarından biri olduğunu belirtti.

İş bağlantıları ve yol haritası

Program kapsamında düzenlenen 3T (Tanı–Tanıştır–Ticaret Yap) Programı ile katılımcılar arasında iş birliği ve ticareti teşvik eden görüşmeler gerçekleştirildi. Ardından Komisyon'un yol haritasına ilişkin bilgilendirme sunumu yapılarak önümüzdeki döneme dair hedefler paylaşıldı. İlk gün, düzenlenen gala yemeği ile sona erdi.

İkinci gün: Anadolu’da Marka Yolculuğu

Programın ikinci günü Anadolu’da Marka Yolculuğu; Kadın Eli – Tecrübe Paylaşım Programı başlığı altında sürdü. Programa, Komisyon Üyesi Emine Yağmur moderatörlük yaptı; konuşmacılar arasında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy yer aldı.

Emine Yağmur, Anadolu'da markalaşmanın ekonomik başarıdan öte toprağa sahip çıkmak, kültürü korumak ve emeği değerli kılmak anlamına geldiğini belirterek kadın elinin üretim, estetik ve vizyonu temsil ettiğini ifade etti. Fatma Şahin ise beşeri sermayenin en büyük yatırım olduğunu vurgulayarak güven, ahlak ve değer temelli iş kültürünün şehirlerin geleceğini şekillendirdiğini söyledi. Prof. Dr. Burcu Özsoy da Anadolu’da marka yolculuğunun bir şehrin dayanıklılığıyla ilişkili olduğunu, Gaziantep’in kültürel birikimi ve kadın emeğiyle güçlü bir marka şehir örneği olduğunu aktardı.

Kapanış

İki gün süren etkinlik, hediye takdimi ve fotoğraf çekimiyle son buldu. Program, katılımcılar arasında yeni iş birliklerine ve yerel kalkınmaya katkı sağlayacak adımların atılmasına zemin hazırladı.

