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MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir, Ekonomi Değerlendirmesinde Umut Veriyor

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, Türkiye'nin ekonomi ile ilgili OVP'yi değerlendirerek umut verdi: "Tünelin ucundaki ışığı görüyoruz."

Yayın Tarihi: 03.06.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 11:19
MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir, Ekonomi Değerlendirmesinde Umut Veriyor

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, Türkiye’nin ekonomik durumu hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, Orta Vadeli Program'ın (OVP) son derece etkili olduğunu vurgulayarak, "(Veriler) Biraz daha sabırlı olursak (enflasyonun) çok daha aşağıya ineceğini gösteriyor. O noktada umutluyuz, tünelin ucundaki ışığı görüyoruz." dedi.

Burhan Özdemir, geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen MÜSİAD 28. Olağan Genel Kurulu'nda göreve geldi. Yeni Yönetim Kurulu, Ahmet Doğan Alperen Genel Başkan Vekili, Eyüp Uğur, Muhammed Selim Başdemir, Fahrettin Oylum ve Abdülkadir Çınar ise Genel Başkan Yardımcıları olarak belirlendi. MÜSİAD, 14 bin üyesi ve 60 binden fazla işletmesi ile büyük bir sivil toplum kuruluşu haline geldi.

Özdemir, kurumun stratejik hedefleri doğrultusunda yeni projeler geliştirdiklerini belirterek, MÜSİAD Ticaret ve Yatırım Ajansı kurmayı hedeflediklerini ve istihdam ile meslek edindirme konularına daha fazla odaklanacaklarını açıkladı. "Meslek edinimi konusunda oranları artırarak, gençlerimizi üniversite dışındaki mesleklere yönlendirmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Özdemir ayrıca, MÜSİAD çatısı altında ölçme ve değerlendirme merkezi kurmayı planladıklarını duyurarak, burada sanayicilerin ve üreticilerin kapasitelerinin ölçümünün yapılacağını belirtti.

Etkili bir ekonomik strateji geliştirmek için 4 alanda özel politika kurulu oluşturacaklarını ifade eden Özdemir, vergi, teşvik uygulamaları, rekabet ve iş gücü ile istihdam gibi konular üzerinde duracaklarını belirtti.

Özdemir, ayrıca yurt dışında düzenleyecekleri mini fuarlar ile küçük ve orta ölçekli firmaların hedef pazarları daha iyi tanımasının sağlanacağını söyledi. "Bu yıl 4 mini fuar yapmayı planlıyoruz ve Afrika’ya özellikle odaklanıyoruz" bilgisini verdi.

MÜSİAD Genel Başkanı, OVP'nin olumlu sonuçlar verdiğine inandığını, ancak daha fazla makrodan mikro ölçekli sorunlara odaklanılması gerektiğini de belirtti. "OVP'nin başarılı olacağına dair kesinlikle tünelin ucunda ışık görüyoruz"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, AA muhabirine...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, AA muhabirine...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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