MÜSİAD İzmir Şubesinin 25. Olağan Genel Kurulu Başarıyla Gerçekleştirildi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesinin 25. Olağan Genel Kurulu, Bilal Saygılı Cami ve Külliyesi Ertuğrul Gazi Konferans Salonu'nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Genel kurula İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve çok sayıda MÜSİAD üyesi katıldı.

İzmir Valisi Elban'dan Ekonomik İyileşme Mesajı

İzmir Valisi Süleyman Elban, genel kurulda yaptığı konuşmada, son yıllarda Türkiye'nin karşılaştığı zorluklara dikkat çekerek, “Kovid-19 salgını, ekonomik sıkıntılar ve 6 Şubat'ta yaşanan depremin getirdiği yıkımlar Türkiye'yi derinden etkiledi. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu zorlukların üstesinden geliyoruz.” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan MÜSİAD'a Vurgu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, MÜSİAD’ın 35. yılını kutladığını belirterek, “Türkiye’nin son yıllarda hem bölge hem de dünya siyasetinde kazandığı ivmenin önemli bir kısmında MÜSİAD gibi kurumlarımızın etkisi büyük.” ifadelerini kullandı. Ayrıca enflasyonun azalmaya başladığını ve Merkez Bankası rezervlerinin 168 milyar dolara ulaşmasını da vurguladı.

Yeni Dönemde Gökhan Temur Yeniden Başkan

MÜSİAD İzmir İl Başkanı Gökhan Temur, derneğin Ahi Evren kültürü ile beslendiğini ve 35 yıldır emeğin gücüyle yolculuğuna devam ettiğini ifade etti. Genel kurulda yapılan seçimlerde Gökhan Temur, tek aday olarak yeniden başkan seçildi. Temur, “Bugün gerçekleştirdiğimiz genel kurulumuzla birlikte güçlenerek yolculuğumuza devam edeceğiz.” diyerek yeni döneme dair kararlılığını dile getirdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesinin 25. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesinin 25. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.