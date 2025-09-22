MÜSİAD New York Resepsiyonunda Türk-Amerikan İş Dünyası Buluştu

MÜSİAD New York Resepsiyonunda Türk ve Amerikan İş Dünyası Buluştu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından New York'ta düzenlenen resepsiyon, Türk ve Amerikan iş dünyasını buluşturdu. Etkinlik TURKEN Foundation ev sahipliğinde yapıldı; TÜRGEV ve Ensar Vakfı kurucusu olduğu bu platformda; Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ile ABD merkezli Müslüman organizasyon liderleri, STK temsilcileri ve iş insanları hazır bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Hedefler ve Türkiye'nin Üretim Gücü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de verdiği mesajların önemine değindi. Önümüzdeki günlerde Türk ve Amerikan iş dünyasını bir araya getirecek etkinliklerin olacağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüşeceğini hatırlattı. Bolat, programların Türkiye ile ABD ilişkileri ve dünya ticareti için hayırlı olmasını diledi.

Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan vizyonuyla Türkiye'nin üretim, istihdam ve dış ticarette yükselişe geçtiğini belirterek Türkiye'nin bugün 800 milyar dolar mal ve hizmet ithalat-ihracat hacmiyle dünya ticaretinde yer aldığını söyledi. Türkiye-ABD ilişkilerinde iki ülke liderlerinin koyduğu 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini anımsatan Bolat, geçen yılı 35 milyar dolarla kapattıklarını, bu yılın 40 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini vurguladı.

Ticaret Bakanlığı olarak 200'den fazla ülke ile ekonomik ilişkileri yürüttüklerini belirten Bolat, Türkiye ekonomisinin üretim gücünün ve milli üretiminin korunması ile güçlendirilmesi için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti. Özel sektörle sıkı istişare içinde olduklarını da sözlerine ekledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Türkiye'nin İddiası ve AR-GE Gücü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, ABD'nin Türkiye için hem önemli bir ticaret ortağı hem de stratejik bir partner olduğunu söyledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüşmesinin bölge ve dünya için hayırlı olmasını diledi. Kacır, Türkiye'nin artık daha güçlü bir iddiaya sahip olduğunu, üretim, teknoloji geliştirme ve savunma sanayii ile havacılık alanındaki kazanımlar sayesinde globelde adından söz ettirdiğini belirtti.

Kacır, Türkiye'nin 300 bin kişilik AR-GE ordusu ile inovasyona odaklandığını, dünyanın her coğrafyasıyla bağ kuran ve köprüler inşa eden ender ülkelerden biri olduğunu vurguladı. MÜSİAD'ın ABD yapılanmasına dair olarak derneğin 50 eyaletten 13'ünde teşkilatlanmış olduğunu hatırlatan Kacır, bu yapılanmanın hızlıca 50 eyalete tamamlanmasını ümit ettiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Sağlıkta Yeni Bir Dönem

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye'nin dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinden biri olduğunu belirtti. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı mottosu çerçevesinde koruyan, geliştiren ve üreten bir sağlık modeli hedeflediklerini aktardı. Memişoğlu, büyük bir yapılanmaya girildiğini ve fikirden ürüne dönüşen bir model geliştirdiklerini ifade etti.

Memişoğlu, Türkiye'nin sağlıkta artık sadece hizmet sunan bir ülke değil, teknoloji ve üretimde de ortak olma iddiasında olduğunu, Sağlık Bakanlığı olarak sanayi ve bilime katkı veren politikalar ürettiklerini söyledi. Türk-Amerikan iş birliğinin sağlık alanında da önemli fırsatlar sunduğunu ekledi.

Büyükelçi Sedat Önal: İş Birliğinin Bölgesel ve Küresel Önemi

Büyükelçi Önal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York ve Washington temaslarının Türk-Amerikan ilişkileri bakımından yeni bir kilometre taşı oluşturacağını belirtti. İki ülke ilişkilerinde büyük potansiyel olduğuna dikkat çeken Önal, Türk-Amerikan iş birliğinin sadece iki ülke refahı için değil bölgesel ve küresel barış ve güvenlik için de önem taşıdığını vurguladı.

Önal, iş dünyasının ikili ilişkilerde katalizör rolüne dikkat çekerek işlerin siyaseti etkileme gücüne sahip olduğunu ve bunun göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir: Yeni Teşkilat Yapısı ve Yatırım Hedefleri

MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir, derneğin dünya genelinde teşkilatlandığını, bu yıl ABD yapılanmasını yeniden gözden geçirdiklerini ve ülke bazlı değil eyalet bazlı bir yapılanma hedeflediklerini belirtti. Cuma günü yapılan ABD Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda 13 eyalet temsilcisi belirlendiğini ve altı ay içinde geniş katılımlı bir ticaret heyetiyle ABD'yi tekrar ziyaret etmeyi planladıklarını söyledi.

Özdemir, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artabileceğini, özellikle enerji, inşaat, gıda ve tarım ve mobilya sektörlerinde MÜSİAD olarak projeler planladıklarını kaydetti. Yeni teşkilat yapısıyla bu coğrafyada daha etkin bir konuma geleceklerini ifade etti.

Etkinlik, Türk ve Amerikan iş dünyası arasındaki ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik mesajlar ve somut adım planlarıyla sona erdi.