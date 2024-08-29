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MÜSİAD SAMEKS Ağustos Raporu: Ekonomik Aktivite Yavaşlıyor

MÜSİAD SAMEKS Bileşik Endeksi, ağustosta 46,8'e yükselmesine rağmen referans değerinin altında kaldı.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 11:08
MÜSİAD SAMEKS Ağustos Raporu: Ekonomik Aktivite Yavaşlıyor

MÜSİAD SAMEKS Ağustos Sonuçları

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış MÜSİAD SAMEKS Bileşik Endeksi, ağustos ayında bir önceki aya göre 1,5 puan artış göstererek 46,8 seviyesine ulaşmıştır.

Ekonomik Aktivitedeki Yavaşlama Belirginleşiyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından açıklanan Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS) sonuçlarına göre, bu artışa rağmen endeks referans değerin altında kaldığından, yılın üçüncü çeyreğine dair ekonomik aktivitedeki duraklama devam etmektedir.

Sektörel Performans

Ağustos dönemi itibarıyla, Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi, bir önceki aya göre 0,7 puan artarak 46,9 seviyesine ulaşmıştır. Buna karşın, Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi önceki aya göre 3,1 puan gerileyerek 46,3 değerine düşmüştür.

Hizmet sektöründe, girdi alımlarındaki ivme kaybı iş hacmindeki daralmayı sürdürürken, sanayi sektöründe, yeni siparişlerdeki düşüş girdi alımlarını etkileyerek üretimin aylık bazda daralmasına neden olmuştur.

Parasal Sıkılaşmanın Etkileri

Böylelikle, temmuz ayında reel sektör üzerinde gözlemlenen parasal sıkılaşma koşullarının olumsuz etkileri ağustos ayında da devam etmiştir.

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