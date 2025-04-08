N11'in DMSF Holding'e Satışı İçin Rekabet Kurulu'na Başvuru Yapıldı

N11'in Satışı İçin Resmi Başvuru

N11 Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi, paylarının %100'ünün DMSF Holding Limited tarafından devralınması amacıyla Rekabet Kurulu'na başvuruda bulundu. Bu gelişme, Rekabet Kurumu'nun resmi internet sitesinde duyuruldu.

Tarihçesi ve Geçmiş Gelişmeler

N11, 2013 yılında Doğuş Grubu ile Güney Kore merkezli SK Group'un ortak girişimi olarak kuruldu. Şirket, Haziran 2023'te Getir tarafından devralınmış ve sağlanan yeni yönetimle hisseleri Mubadala tarafından kontrol edilen Borançılı Teknoloji'ye devredilmiştir.

DMSF Holding Hakkında

Abu Dabi merkezli olan DMSF Holding, ihracat-ithalat, perakende, depolama, lojistik ve gayrimenkul geliştirme gibi bir dizi sektörde faaliyet gösteren çok yönlü bir yatırım şirketidir. Şirket, hem yerel hem de uluslararası pazarda etkili bir şekilde büyümesini sürdürüyor ve stratejik ortaklıklarla genişleme hedefliyor.