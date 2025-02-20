Nabiullina: Visa ve Mastercard Rusya'ya Dönmek İçin Başvurmadı

Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, yaptırımlar ve Visa-Mastercard'ın Rusya'daki durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 13:13
Nabiullina: Visa ve Mastercard Rusya'ya Dönmek İçin Başvurmadı

Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina Açıklamalarda Bulundu

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, yaptırımların kaldırılmasına ilişkin herhangi bir görüşme yürütmediklerini vurguladı. Nabiullina, Visa ve Mastercard şirketlerinin Rusya'ya dönmek için başvuruda bulunmadıklarını da ifade etti.

Yekaterinburg'daki Forumda Bilgi Verdi

Nabiullina, bu açıklamaları Yekaterinburg şehrinde düzenlenen "Finansta Siber Güvenlik" adlı forumda yaptı. Yaklaşık 1,5 milyon Rus yatırımcının yurt dışındaki fonlarının dondurulduğunu hatırlatan Nabiullina, "Dondurulan fonların serbest bırakılması için hükümetle birlikte çeşitli planlar yaptık. Fonların bir kısmı serbest bırakıldı." dedi.

ABD ile Görüşmeler ve Yapılandırmalar

ABD ile Rusya arasında başlayan görüşmelere de atıfta bulunan Nabiullina, "Rusya Merkez Bankası bu konuda görüşme yürütmüyor ve bu konuda bilgim yok." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Visa ve Mastercard'ın Rusya pazarına dönüşüne ilişkin çıkan haberlere de değinen Nabiullina, "Bu konuda herhangi bir başvuruda bulunmadılar ve konuşmak için henüz erken." şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Hatırlanacağı üzere, Visa ve Mastercard, Ukrayna savaşının ardından Rusya'daki hizmetlerini durdurmuştu. Ancak, Rus bankalarının ülke içerisinde temin ettiği Visa ve Mastercard'lar işlem görmeye devam etmektedir.

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