Ne KDV ödeyeceksiniz ne de peşinat! 10.000 TL’ye arsa sahibi olacaksınız

Milli Emlak uygun fiyata, KDV’siz arsa satışlarına bir yenisini daha ekleyerek bu sefer Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde arsa sahibi olmak isteyen vatandaşların yüzlerini güldürecek büyük fırsat paylaştı. 47,17 metrekarelik arsayı 10.000 TL’ye satışa çıkartacak. İhale ile gerçekleşecek bu satış için teminat bedelini ödeyen vatandaşlar sıkıntısız bir şekilde ihaleye katılım sağlayabilecek. İşte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı olan Milli Emlak tarafından uygun fiyatla satışa çıkartılmış olan arsanın detayları…

2.500 TL TEMİNAT BEDELİ İSTENİYOR

Milli Emlak tarafından satışa çıkartılan 41,17 metrekarelik 10.000 TL ihale bedelli arsa için teminat bedeli 2500 TL olarak belirlendi. Vatandaşlar 2500 TL teminat bedelini ödedikten sonra 8 gün sonra gerçekleşecek ihaleye katılım sağlayabilecekler. Teminat bedelini eksiksiz şekilde ödeyen vatandaşlar ihaleye katılım sağlayabilecek. Eksik ödeme eksik yapan ya da ödeme yapmayan vatandaşlar ise ihaleye katılım sağlayamayacak.





23 ŞUBAT TARİHİNDE İHALE YAPILACAK

İhale usulü satışa söz konusu olan bu taşınmazın ihale tarihi 23 Şubat 2024 olarak belirlendi. Vatandaşlar saat 11:00’de ihaleye Kastamonu’da katılım sağlayabilecek. Sizler de uygun fiyatlara arsa sahibi olmak istiyorsanız, Milli Emlak tarafından sadece 10.000 TL’ye satışa çıkartılmış olan bu arsayı kesinlikle kaçırmam.