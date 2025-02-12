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Nevşehir’de Sıcak Hava Balonu Sektörü Emniyet ve Teknoloji Çalıştayı

Nevşehir'de düzenlenen çalıştayda sıcak hava balonu sektörünün geleceği, güvenliği ve teknolojik yenilikleri masaya yatırıldı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 12:40
Nevşehir’de Sıcak Hava Balonu Sektörü Emniyet ve Teknoloji Çalıştayı

Nevşehir'de Sıcak Hava Balonculuğu Çalıştayı Yapıldı

Nevşehir'de düzenlenen "Sıcak Hava Balonu Sektöründe Emniyet, Teknoloji ve Gelecek Perspektifleri" konulu çalıştay, sektör temsilcilerini bir araya getirerek önemli konuları masaya yatırdı.

Çalıştay, Kapadokya Üniversitesi (KÜN) ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) desteğiyle bir otelde gerçekleştirildi. Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Feyzullah Çınar, çalıştayda sektörün son yıllarda büyük bir gelişim gösterdiğini belirtti.

Güvenlik ve Teknolojide Yenilikler

Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk, çalıştayın açılışında Türkiye'nin sıcak hava balonculuğunda uluslararası standartlara uygun denetim mekanizmalarını hayata geçirdiğini vurguladı. Öztürk, "Her zaman daha iyisini yapmak, gelişen teknolojiyi takip ederek süreçleri daha güvenli hale getirmek en büyük sorumluluklarımızdan biridir." açıklamasında bulundu.

Öztürk, havacılık sektöründe teknolojik yeniliklerin adapte edilmesi gerektiğini ifade ederek, yapay zeka destekli hava tahmin sistemleri ve simülasyon teknolojilerinin önemine dikkat çekti.

Geleceğe Yönelik Hedefler

SHGM Genel Müdür Yardımcısı Feyzullah Çınar, sıcak hava balonculuğu sektörünün sadece turizmin değil, sivil havacılığın da önemli bir parçası olduğunu belirtti. Son yıllarda Türkiye'de bu sektörün büyük bir gelişim gösterdiğini dile getiren Çınar, sektörel düzenlemelere yönelik çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

KÜN Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ise, sıcak hava balonculuğunda emniyet ve teknoloji konularının ortak akılla ele alınacağına inandığını belirtti.

Çalıştay, emniyet standartları ve yenilikçi uygulamalara odaklanarak, 14 Şubat Cuma günü sona erecek. Sivil havacılıkta kurumsal dönüşüm ve operasyonel düzenlemelerin ele alınacağı oturumlarla devam edecek.

Nevşehir'de düzenlenen "Sıcak Hava Balonu Sektöründe Emniyet, Teknoloji ve Gelecek Perspektifleri"...

Nevşehir'de düzenlenen "Sıcak Hava Balonu Sektöründe Emniyet, Teknoloji ve Gelecek Perspektifleri" konulu çalıştay başladı. Kapadokya Üniversitesince (KÜN) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) desteğiyle kentteki bir otelde düzenlenen çalıştayda, SHGM yetkilileri, akademisyenler, sektör temsilcileri ve pilotlar bir araya geldi.

Nevşehir'de düzenlenen "Sıcak Hava Balonu Sektöründe Emniyet, Teknoloji ve Gelecek Perspektifleri"...

Nevşehir'de düzenlenen "Sıcak Hava Balonu Sektöründe Emniyet, Teknoloji ve Gelecek Perspektifleri" konulu çalıştay başladı. Kapadokya Üniversitesince (KÜN) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) desteğiyle kentteki bir otelde düzenlenen çalıştayda, SHGM yetkilileri, akademisyenler, sektör temsilcileri ve pilotlar bir araya geldi.

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Nevşehir’de Sıcak Hava Balonu Sektörü Emniyet ve Teknoloji Çalıştayı

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