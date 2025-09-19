New York Borsası Açılışta Yükseldi: Dow Jones 46.248,77'ye Ulaştı

New York Borsası Açılışta Yükseldi

New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,23 artışla 46.248,77 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,16 artarak 6.642,88 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,39 kazançla 22.558,08 puana çıktı.

Piyasalarda Fed ve Liderler Görüşmesi Etkisi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta istihdama yönelik aşağı yönlü risklere işaret ederek yılın ilk faiz indirimine gitmesi ve para politikasında daha fazla gevşeme olabileceğinin sinyali sonrası pay piyasalarında açılışta pozitif seyir gözlemlendi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki bugün gerçekleşen görüşme yatırımcıların odak noktası olurken, görüşmeye ilişkin tarafların yapacağı açıklamalar yakından izlenecek.

ABD ile Çin heyetleri hafta başında İspanya'nın Madrid kentinde bir araya gelmiş, Başkan Trump görüşmelerin "çok iyi" geçtiğini bildirmişti. Ayrıca Trump, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un ABD'li firmalarca satın alınması konusunda sürecin sonuna geldiklerini, bir anlaşma sağlandığını ve Şi ile görüşerek her şeyi netleştireceğini söylemişti.

Fed Yetkilileri ve Kurumsal Performans

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Bankanın bu haftaki faiz indirimi kararını desteklediğini ve bu yıl için iki indirim daha öngördüğünü belirtti. Kashkari, "İşsizlikte keskin bir artış riskinin, komitenin iş gücü piyasasını desteklemek için bazı adımlar atmasını gerektirdiğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kurumsal tarafta ise FedEx'in üç aylık gelir ve kârının tahminlerin üzerinde gelmesi sonrası hisseleri yüzde 1 yükseldi.