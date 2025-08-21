New York Borsası Düşüşle Açıldı — Dow Jones 200 Puanın Üzerinde Geriledi

New York borsası güne düşüşle başladı

New York borsası güne düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybederek 44.735,65 puana indi.

Piyasa endeksleri

S&P 500 endeksi yüzde 0,44 azalarak 6.367,50 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,48 kayıpla 21.070,18 puana düştü.

Jackson Hole ve Fed etkisi

ABD Merkez Bankası'nın Kansas City şubesi ev sahipliğinde Wyoming eyaletinde bugün başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu öncesi pay piyasalarında negatif bir seyir izleniyor. Piyasalar, sempozyumdan gelecek mesajları ve Fed'in para politikası yaklaşımıyla ilgili işaretleri bekliyor.

Ticaret tarifelerinin enflasyon üzerindeki olası etkilerine dair endişeler sürerken, belirsizliklerin odağında özellikle Fed'in parasal gevşeme patikasına yönelik soru işaretleri bulunuyor.

Fed tutanakları ve para politikası tartışmaları

Fed'in dün yayımlanan son toplantı tutanakları, temmuz toplantısında yetkililerin çoğunun enflasyona yönelik yukarı yönlü riskin daha büyük olduğunu değerlendirdiğini ortaya koydu. Tutanaklarda ayrıca bazı Fed yetkililerinin, para politikası duruşunu ayarlamak için gümrük vergilerinin enflasyona etkilerinin netleşmesini beklemeyi uygun bulmadığı belirtildi.

Powell'ın Jackson Hole konuşması bekleniyor

Fed Başkanı Powell'ın yarın Jackson Hole'de yapacağı ekonomik görünüm ve para politikası çerçevesini gözden geçiren konuşması piyasalar tarafından yakından izleniyor. Analistler, Powell'ın açıklamalarında Banka'nın faiz oranlarıyla ilgili gelecek yol haritasına dair daha fazla ipucu arayacaklarını belirtiyor.

Şirket bilançoları ve kurumsal haberler

ABD yönetiminin ticaret politikalarının ekonomik etkileri ile şirket bilançoları yatırımcıların radarında. Home Depot, Target, Lowe's ve TJ Maxx'in ana şirketi TJX'in finansal sonuçlarının karışık tablo ortaya koymasının ardından bugün Walmart bilançosunu açıkladı.

Walmart, tarifelerden kaynaklanan maliyetlerin arttığını belirtmesine rağmen yıl geneli için kar ve satış beklentisini yükseltti. Ancak üç aylık dönemde geliri beklentileri aşsa da karı beklentilerin altında kaldı ve şirketin hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.

Diğer kurumsal haberlerde ise ABD'li havacılık şirketi Boeing'in hisseleri, şirketin Çin'e 500 uçak satmak için görüşmeler yaptığı yönündeki haberlerin ardından yüzde 0,5 yükseldi.

Makro veri

Makroekonomik tarafta, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 16 Ağustos ile biten haftada 235 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Özetle, Jackson Hole sempozyumu öncesi Fed kaynaklı belirsizlikler, tarifelerin ekonomik etkileri ve şirket bilançoları New York borsasındaki düşüş eğilimini besliyor.