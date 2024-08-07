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New York Borsası Düşüşle Kapatıldı

New York borsası, resesyon endişeleri sonrası zayıf talep sonucu değer kaybetti. Analistler ekonomik durumu değerlendiriyor.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 23:58
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 23:58
New York Borsası Düşüşle Kapatıldı

New York Borsası Düşüşle Gün Sonlandırdı

New York borsası, ABD'deki resesyon endişelerinin artması nedeniyle yaşanan satış baskısının ardından piyasalardaki toparlanmanın kısa sürede zayıflamasıyla düşüş gösterdi. Günü kapatırken, Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kaybederek %0,60 düşüşle 38.763,45 puana geriledi.

Piyasa Endekslerindeki Düşüş

S&P 500 endeksi %0,77 azalışla 5.199,50 puana, Nasdaq endeksi ise %1,03 düşüşle 16.198,86 puana indi. Hafta başında yaşanan satış baskısının ardından yukarı yönlü seyir izleyen endeksler, 10 yıllık tahvil ihalesindeki talep beklenilenden düşük kalınca tekrar negatif yönde hareket etti.

Analist Görüşleri

Analistler, tahvil ihalesindeki zayıf talebin yatırımcılar üzerindeki tedirginliği artırdığını vurguladı ve hisse senedi piyasasındaki düşüşün, tarihteki büyük satış dalgalarında ardından yaşanan toparlanmanın ne kadar kırılgan olduğunu gösterdiğini belirtti. Aby Merkez Bankası (Fed) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) gibi büyük merkez bankalarından gelen "güvercin" mesajlar, piyasalardaki kısa süreli yükselişte etkili oldu.

Ekonomik Gelişmeler ve Şirket Sonuçları

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ABD'de açıklanan istihdam verilerinin beklenenden zayıf olmasına rağmen resesyon belirtisi taşımadığını ifade etti. BoJ Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida ise mali piyasalardaki dalgalanmalara dikkat çekerek, "Mali piyasalar istikrarsızken faiz oranlarını arttırmayacağız." dedi.

Bu gelişmelerle, Haziran 2023'ten bu yana en düşük seviyeyi gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yaklaşık 6 baz puan artışla %3,95 seviyesine çıktı.

Ayrıca, şirket bilançoları yatırımcıların dikkatini yeniden çekmişken, Disney’in hisseleri, şirketin finansal sonuçlarının beklentileri aşmasına rağmen park birimindeki işletme gelirinin azalması neticesinde %4,5 değer kaybetti. Amgen hisseleri, kârının beklentileri karşılamaması sonrasında %5 düştü ve Super Micro Computer yüzde 20,1 geriledi. Airbnb hisseleri ise hayal kırıklığı yaratan ikinci çeyrek sonuçlarıyla %13,4 değer kaybetti. Öte yandan, Shopify’ın hisseleri, beklenenden yüksek kâr açıklamasının ardından %17,8 yükseldi.

Son olarak, analistler ABD'de yarın yayınlanacak işsizlik maaşı başvuruları verilerini takip ettiklerini, bu verinin iş gücü piyasasının durumu hakkında daha fazla bilgi sağlayabileceğini vurguladı.

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