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New York Borsası Ekonomik Verilerle Yatay Seyirle Açıldı

New York borsası, ABD'deki ekonomik verilerin etkisiyle yatay bir seyirle açıldı. Trump, açılışta önemli bir onur konuşması yaptı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 18:26
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 18:26
New York Borsası Ekonomik Verilerle Yatay Seyirle Açıldı

ABD Ekonomik Verileri ile New York Borsası Yatay Açıldı

New York borsası, ABD'de açıklanan üretici enflasyonu ve işsizlik maaşı başvuruları verilerinin ardından güne yatay seyirle başladı. Borsa açılışında Dow Jones endeksi yüzde 0,05 artışla 44.168,66 puana yükseldi.

Aynı zamanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 azalışla 6.074,29 puana ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,44 azalarak 19.947,33 puana geriledi. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yılın son faiz kararı öncesinde yatırımcılar, gelen ekonomik verileri değerlendirmeye başladı.

Üretici Fiyatlarında Beklentileri Aşan Artış

Dün açıklanan verilere göre, tüketici fiyatları kasımda beklentilere paralel bir artış gösterdi. Bugün ise Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde bir artış kaydetti. Bu veriler, üretici fiyatlarının kasımda yıllık bazda Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını gösteriyor.

Çekirdek ÜFE, yani değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen veriler de kasımda aylık bazda yüzde 0,2 ile piyasa beklentilerine paralel, yıllık bazda ise yüzde 3,4 ile beklentilerin üzerinde bir artış sağladı.

Analistler, üretici fiyatlarındaki artışın gıda fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığını, ayrıca hizmet fiyatlarındaki ılımlı seyrin enflasyondaki düşüş eğilimini desteklediğini ifade etti.

İşsizlik Maaşı Başvuruları Arttı

Ayrıca, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 7 Aralık ile biten haftada 242 bine çıkarak piyasa beklentilerini aştı. Bu verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek hafta 25 baz puanlık faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 98 seviyesinde kalmaya devam etti.

Kurumsal Hisselerde Dalgalanma

Kurumsal açıdan, dün rekor seviyeye ulaşan Tesla hisseleri, yüzde 1'in üzerinde gerileyerek dikkat çekti. CEO Elon Musk destekli Donald Trump'ın ABD'nin 47. başkanı seçilmesinin ardından Tesla hisseleri, Trump'ın zaferinden bu yana yüzde 66'dan fazla değer kazanmıştı.

Ayrıca, Adobe'nin hisseleri, şirketin gelecek yıl için yaptığı gelir tahminlerinin beklentilerin altında kalması sonrasında yüzde 12'nin üzerinde düştü.

Trump'ın Açılış Zilini Çalma Töreni

Öte yandan, ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Time dergisi tarafından "Yılın Kişisi" seçilmesi dolayısıyla New York Menkul Kıymetler Borsası'nın bugünkü açılış zilini çaldı. Trump, bu onuru kendisi için büyük bir anlam taşıdığını ifade etti.

Açılış öncesi konuşmasında Trump, ABD'ye 1 milyar dolar veya daha fazla yatırım yapacaklara yönelik izin süreçlerinin hızlandırılacağını belirtti. İkinci kez "Yılın Kişisi" seçilen Trump’a açılışta eşi Melania Trump, kızları Ivanka ve Tiffany Trump ile başkan yardımcısı seçilen JD Vance eşlik etti.

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