New York Borsası, Fed Başkanı Powell'ın Açıklamalarıyla Yükseldi

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın artan belirsizliğe rağmen ABD ekonomisinin "iyi bir yerde" olduğu yönündeki açıklamaları sonrası haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazanarak yüzde 0,52 artışla 42.801,47 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,55 artışla 5.770,17 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,70 kazançla 18.196,22 puana yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikasına dair gelişmeler, makroekonomik veriler ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, yatırımcıların odağında yer aldı. Bu durum, pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini gösterdi.

Trump, Kanada ve Meksika'dan ithal ettiği mallara uyguladığı tarifelerde ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) ile uyumlu mallar için 2 Nisan'a kadar muafiyet tanıdığını belirterek Kanada'ya yönelik yeni tarife tehditlerinde bulundu. Kanada'nın kereste ve süt ürünlerine yüksek gümrük vergileri uyguladığını ifade eden Trump, karşılıklı tarife uygulama olasılıklarına dair sinyaller verdi.

Analistler, Trump'ın tarife yaklaşımındaki değişimlerin belirsizlikleri artırdığını ve bunun öngörülebilirliği azalttığını belirtiyor. Bu durum yatırımcıları temkinli bir duruş sergilemeye yöneltiyor.

Powell, Chicago Üniversitesi'nde düzenlenen Para Politikası Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Artan belirsizliklere rağmen ABD ekonomisinin iyi bir yerde olduğunu" vurguladı. Faiz indirimleri konusunda acele etmeye gerek olmadığını belirten Powell, daha fazla netlik beklemek için para politikasının iyi bir konumda olduğunu ifade etti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler, artan enflasyon risklerini gerekçe göstererek, Bankanın faiz oranlarını bir süre daha sabit tutmasının uygun olabileceğini belirtti.

Makroekonomik veriler arasında, yatırımcıların yakından takip ettiği tarım dışı istihdam verileri de dikkat çekti. Şubat ayında istihdam artışının beklentilerin altında kaldığı bildirildi. ABD Çalışma Bakanlığı'na göre, bu dönemde tarım dışı istihdam 151 bin kişi artmışken, işsizlik oranı yüzde 4'ten 4,1'e yükseldi.

Federal hükümet istihdamındaki azalış ise, Hükümet Verimliliği Departmanının işten çıkarmalarının bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Gelecek aylarda federal harcama kesintileri ve gümrük tarifelerinin iş gücü piyasası üzerinde daha fazla baskı oluşturması bekleniyor.

Ortalama saatlik kazanç, bu dönemde yüzde 0,3 artışla 35,93 dolara yükseldi. Bu veri, Fed'in dikkatle izlediği bir göstergedir. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,30 seviyesine yükselirken, dolar endeksi 103,75'e geriledi.

Kurumsal tarafta, dün kapanış sonrası bilançosunu açıklayan yarı iletken üreticisi Broadcom'un hisseleri, şirketin üç aylık dönemde finansal sonuçlarının beklentileri aşmasının ardından yüzde 8,6 değer kazanmışken, perakende devi Costco'nun hisseleri, şirketin üç aylık dönemde beklentilerinin altında kalan karı nedeniyle yüzde 6,1 düştü.