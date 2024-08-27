New York Borsası İlk İşlem Gününde Düşüş Kaydetti

New York Borsası Düşüşle Güne Başladı

New York borsası, yeni işlem gününe düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,13'lük azalma ile 41.186,28 puana geriledi. Özellikle S&P 500 endeksi yüzde 0,25 kayıpla 5.602,89 puana düşerken, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,4'lük kayıpla 17.655,52 seviyesine indi.

Yatırımcılar Temkinli Davranıyor

Bu hafta açıklanacak önemli ekonomik veriler öncesinde yatırımcıların temkinli yaklaşımı, hisse senedi piyasalarında genel olarak negatif bir seyir izlemesine sebep oldu. Analistler, çip üreticisi Nvidia'nın yarın açıklanacak bilançosunun piyasalardaki hareketliliği etkileyebileceğini belirtiyor. Ayrıca, perşembe günü açıklanacak büyüme verileri ve cuma günü beklenen kişisel tüketim harcamaları da dikkatle izleniyor.

Konut Fiyat Endeksi Verileri

Diğer yandan, ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, haziran ayında yıllık bazda yüzde 5,4 artış gösterdi. Endeks, haziran ayında 325,23 değeriyle rekor kırsa da, konut fiyatlarındaki artış hızında yavaşlama yaşandığına işaret ediyor.