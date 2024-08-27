Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

New York Borsası İlk İşlem Gününde Düşüş Kaydetti

New York borsası, açılışta Dow Jones ve S&P 500 endeksleri düşüş yaşadı. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 16:52
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 16:52
New York Borsası İlk İşlem Gününde Düşüş Kaydetti

New York Borsası Düşüşle Güne Başladı

New York borsası, yeni işlem gününe düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,13'lük azalma ile 41.186,28 puana geriledi. Özellikle S&P 500 endeksi yüzde 0,25 kayıpla 5.602,89 puana düşerken, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,4'lük kayıpla 17.655,52 seviyesine indi.

Yatırımcılar Temkinli Davranıyor

Bu hafta açıklanacak önemli ekonomik veriler öncesinde yatırımcıların temkinli yaklaşımı, hisse senedi piyasalarında genel olarak negatif bir seyir izlemesine sebep oldu. Analistler, çip üreticisi Nvidia'nın yarın açıklanacak bilançosunun piyasalardaki hareketliliği etkileyebileceğini belirtiyor. Ayrıca, perşembe günü açıklanacak büyüme verileri ve cuma günü beklenen kişisel tüketim harcamaları da dikkatle izleniyor.

Konut Fiyat Endeksi Verileri

Diğer yandan, ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, haziran ayında yıllık bazda yüzde 5,4 artış gösterdi. Endeks, haziran ayında 325,23 değeriyle rekor kırsa da, konut fiyatlarındaki artış hızında yavaşlama yaşandığına işaret ediyor.

İLGİLİ HABERLER

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!