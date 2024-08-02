New York Borsası İstihdam Verileriyle Sert Düşüş Yaşadı

New York Borsası Zayıf İstihdam Verileriyle Düşüşte

New York borsası, ABD'de açıklanan zayıf istihdam verilerinin ardından haftanın son işlem gününü sert düşüşle kapattı. Kapanışta Dow Jones endeksi 600 puanın üzerinde değer kaybederek, %1,51 düşüşle 39.737,26 puana geriledi.

Piyasalardaki Düşüşün Sebepleri

S&P 500 endeksi %1,84 kayıpla 5.346,44 puana inerken, Nasdaq endeksi de 400 puan üzerindeki düşüşle %2,45 gerileyerek 16.773,22 puana düştü. ABD Merkez Bankası (Fed), çarşamba günü eylülden itibaren faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasına rağmen, açıklanan veriler ekonominin beklenenden daha hızlı yavaşlayabileceğine dair endişeleri artırdı.

İstihdam Verileri ve İşsizlik Oranı

Bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam Temmuz ayında 114 bin kişi artış gösterdi ve bu, piyasa beklentilerinin altında kaldı. İşsizlik oranı ise aynı dönemde %4,1'den %4,3'e çıktı. Bu, Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviye. Analistler, iş gücü piyasasındaki bu bozulmanın resesyon korkusunu artırabileceğini belirtti.

Fed Yetkililerinin Değerlendirmeleri

İstihdam verilerinin ardından Fed yetkililerinden değerlendirmeler geldi. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, "Fed bir veriye aşırı tepki vermeyecek" diyerek dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, "Bir istihdam raporunun daha açıklanmasını bekliyoruz" dedi.

Kurumsal Sonuçlar ve Hisse Senedi Performansı

Kurumsal tarafta, yatırımcıların odak noktası şirketlerin finansal sonuçları oldu. Apple ve Amazon gelirlerinde artış kaydederken, Intel'in geliri azaldı. Intel, işten çıkarmaların yapılacağına dair açıklamalar sonrası hisselerinde %26,1 değer kaybı yaşadı. Amazon hisseleri ise %8,8 düşerken, Apple'ın hisseleri gelirinin tahminleri aşması sonucu %0,7 arttı.