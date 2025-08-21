New York Borsası Jackson Hole Öncesi Düşüşle Kapandı

Powell'ın konuşması öncesi yatırımcılar temkinli, perakende bilançoları piyasalarda etkili oldu

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan yapacağı konuşma öncesi günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 150 puanın üzerinde değer kaybederek yüzde 0,34 azalışla 44.785,50 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,40 azalarak 6.369,97 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,34 kayıpla 21.100,31 puana geriledi.

Fed'in Kansas City şubesi ev sahipliğinde Wyoming eyaletinde başlayan Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek mesajlar yatırımcıların odağında bulunurken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi. Analistler, Powell'ın konuşmasında Banka'nın faiz oranları konusundaki gelecek yol haritasına ilişkin daha fazla ipucu aranacağını belirtti.

Powell'ın konuşması öncesi diğer Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip edildi. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, yarın bir para politikası kararı alacak olsalar faiz oranlarının düşürülmesini desteklemeyeceğini belirterek, "Elimdeki bilgilerle, eğer toplantı yarın olsaydı faiz oranlarını düşürmek için bir gerekçe görmezdim." değerlendirmesinde bulundu.

ABD yönetiminin ticaret politikalarının ekonomik etkileri, veriler ve şirket bilançolarında izlenirken, tüketicilerin harcamalarına dair daha fazla bilgi edinmek isteyen yatırımcılar büyük perakendecilerin finansal sonuçlarını değerlendirmeye devam etti. Home Depot, Target, Lowe's ve TJX gibi firmaların karışık tablolarının ardından bugün Walmart bilançosu açıklandı.

Walmart, tarifelerden kaynaklanan maliyetlerin artmaya devam ettiğini belirtmesine rağmen yıl geneli için kar ve satış beklentisini yükseltti. Ancak 3 aylık dönemde geliri beklentileri aşsa da karı beklentilerin altında kalan şirketin hisseleri yüzde 4,5 değer kaybetti.

Makroekonomik tarafta, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 16 Ağustos ile biten haftada 235 bine çıkarak piyasa beklentilerini aştı. Ülkede imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ise ağustosta 53,3 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.