New York Borsası Karışık Seyirle Kapanış Yaptı

New York Borsasında Karışık Kapanış

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıklayacağı haftanın ilk işlem gününü karışık bir seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,25 azalışla 43.717,48 puana geriledi.

S&P 500 endeksi, yüzde 0,38 artışla 6.074,08 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,24 kazançla 20.173,89 puana yükseldi. Dow Jones endeksi, üst üste sekizinci günü kayıpla tamamlarken, Nasdaq endeksi kapanış rekorunu tazeledi.

Yatırımcılar Fed'in Faiz Kararını Bekliyor

Yatırımcılar, Fed'in çarşamba günü açıklayacağı faiz kararını beklerken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi. Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ay politika faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakıldığını ve 2025'te toplamda iki faiz indirimi yapılacağına ilişkin fiyatlamaların risk iştahını törpülediğini belirtti.

Bankanın para politikası metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda, gelecek dönem politikalara ilişkin sinyaller aranacağı ifade edildi. Bu hafta açıklanacak verilerin de daha fazla ipucu sağlayabileceği aktarıldı.

Makroekonomik Veriler

Makroekonomik veri tarafında, ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin açıkladığı imalat endeksi, aralıkta 0,2 değerine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Ülkede imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) da aralıkta aylık 1,4 puan azalarak 48,3 ile piyasa beklentilerinin altında kaldı. Öte yandan, ABD'de hizmet sektörü PMI ise aralıkta aylık 2,4 puan artışla 58,5'e yükseldi.

Kripto Para ve Hisse Senedi Yükselişleri

Bitcoin fiyatı dün 106 bin dolar'ın üzerine çıkarak rekorunu tazelerken, kripto ile ilişkili hisselerdeki yükseliş dikkat çekti. Kripto para borsası Coinbase’in hisseleri yüzde 1,5, Bitcoin madencisi MARA Holdings’in hisseleri ise yüzde 8 değer kazandı.

Geçen hafta piyasa değeri ilk kez 1 trilyon dolar'ın üzerine çıkan çip şirketi Broadcom’un hisseleri de yüzde 11'den fazla yükseldi. ABD'li teknoloji devlerinden Apple’ın hisseleri yüzde 1,2, Microsoft’un hisseleri yüzde 1, Amazon’un hisseleri yüzde 2,4, Alphabet’in hisseleri yüzde 3,5, Meta’nın hisseleri yüzde 0,7 ve Tesla’nın hisseleri yüzde 6,1 artış kaydetti. Çip şirketi Nvidia’nın hisseleri ise yüzde 1,7 düştü.