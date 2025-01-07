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New York Borsası Karışık Seyirle Kapatıldı

New York borsası, Dow Jones yüzde 0,04 azalıp, S&P 500 ve Nasdaq’ın artışıyla karışık bir kapanış yaptı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 00:53
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 00:53
New York Borsası Karışık Seyirle Kapatıldı

New York Borsası Haftanın İlk Gününü Karışık Kapatıyor

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,04 azalışla 42.714,22 puana geriledi. Diğer yandan S&P 500 endeksi yüzde 0,58 artışla 5.976,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,25 kazançla 19.867,81 puana çıktı.

Ekonomi Politikalarındaki Belirsizlikler

ABD'de yeni yönetimin gelecek dönemde izleyeceği ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlik devam ederken, pay piyasalarında da karışık bir seyir izlendi. Ancak yapay zeka konusundaki iyimserlik ve çip şirketlerinin hisselerindeki yükseliş, Nasdaq ve S&P 500 endekslerindeki yukarı yönlü hareketi destekledi.

Teknoloji Hisselerindeki Yükseliş

ABD'li teknoloji devi Microsoft, geçen hafta 2025 mali yılında yapay zeka destekli veri merkezileri oluşturmak için yaklaşık 80 milyar dolarlık yatırım yapmayı düşündüğünü açıkladı. Bu gelişme teknoloji hisselerinde önemli bir yükseliş sağladı. Microsoft hisseleri yüzde 1,1, çip üreticilerinden Nvidia yüzde 3,4, Broadcom yüzde 1,7, AMD yüzde 3,3 ve Micron Technology hisseleri yüzde 10,5 değer kazandı.

FuboTv Hisselerinde Şok Yükseliş

Ayrıca, spor odaklı televizyon yayın hizmeti FuboTv, Disney'in Hulu+ Live TV hizmetini Fubo ile birleştireceğini duyurmasının ardından yüzde 251,4 değer kazandı.

Tarife Politikasına Dair Tartışmalar

Eski Başkan Trump'ın yönetimiyle izlenecek politikalara ilişkin gündem de yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Washington Post gazetesinin haberine göre, Trump'ın danışmanları her ülkeye uygulanacak ama sadece ulusal güvenlik açısından kritik sektörleri kapsayacak tarife planları üzerinde çalışıyor.

Bu haberin ardından dolar endeksi yaklaşık yüzde 1 gerileyerek 108 seviyesinden işlem gördü. Ancak Trump, bu iddiaları yalanlayarak söz konusu haberin yanlış olduğunu ifade etti.

Fed'in Faiz Politikaları Üzerine Değerlendirmeler

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de yakından takip ediliyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, güçlü iş gücü piyasası ve devam eden enflasyonist baskılara dikkat çekerek faiz indirimleri konusunda daha temkinli olunabileceğini belirtti.

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