Fatura Düzenlenmeme Durumunda Kesilecek Cezalar Belirlendi

Ticari İşlemlerde Fatura Düzenlenmeme Cezaları

Ticari işlemlerde fatura, fiş ve serbest meslek makbuzu gibi belgelerin düzenlenmemesi durumunda uygulanacak cezalara ilişkin detaylı usul ve esaslar belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Cezaların Artışı

Ticari belgelerin 1 takvim yılı içinde birden fazla kez verilmemesi veya alınmaması durumunda, hem alıcı hem de satıcıya artırımlı vergi cezası uygulanacak. Örnek vermek gerekirse, fatura düzenlememe cezası ilk tespitte 10 bin lira iken, bu tutar ikinci tespitte 20 bin lira, üçüncüde 30 bin lira, dördüncüde 40 bin lira ve beşinci tespitte 50 bin lira olarak artacak. Altıncı tespitte ise cezalar 100 bin liraya kadar yükselebilecek.

Alıcıların Bildirim Yükümlülüğü

Belge düzenleme yükümlülüğüne uymayan kişilerin durumu alıcı tarafından 5 iş günü içinde vergi dairesine bildirilirse, alıcıya herhangi bir ceza kesilmeyecek. Böylelikle, belgelerin düzenlenmediğini bildirerek ceza muafiyetine erişme imkanı tanınmaktadır. Ancak belgeyi düzenlemeyenler, 3 kat daha fazla özel usulsüzlük cezasıyla karşılaşacaktır.

Farklı Belge Verilmesi Durumu

Eğer satıcı, alıcıya Vergi Usul Kanunu kapsamında tanımlanmayan bir belge sunar ve alıcı bunu 5 iş günü içerisinde kendi inisiyatifiyle vergi dairesine bildirirse, alıcıya ceza uygulanmayacak. Ancak bu durumda satıcıya 6 kat artırımlı ceza uygulanacaktır.

Kayıt Dışı Faaliyetler İçin Cezalar

Düzenleme ayrıca kayıt dışı faaliyet gösterenler için %50 artırımlı vergi ziyaı cezası uygulamasını da içermektedir. Vergi dairesinin bilgisi olmadan iş yapan kişiler için kesilecek cezalar %50 artırımlı olarak yürütülecek. Mükellefiyet tesis edildikten sonra, geçmiş dönemler için uygulanacak yeni tarhiyatlarda da cezaların artırımlı olarak uygulanacağı belirtilmiştir.

Dijital Bilgilendirme Cezaları

Dijital ortamda reklam, ilan, satış ve kiralama bilgilerine yönelik bildirimlerin yapılmaması veya yanıltıcı biçimde verilmesi de ceza gerektirecek ve her bir eksiklik için ayrı ayrı yaptırımlar uygulanacaktır.