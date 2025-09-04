DOLAR
New York Borsası Rekorla Kapandı: S&P 500 ve Nasdaq Yükseldi

New York borsası, zayıflayan iş gücü verileri ve Fed'in faiz indirimi beklentileriyle yükseldi; S&P 500 rekor kırdı, Dow Jones ve Nasdaq prim yaptı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 23:59
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 23:59
New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, ABD'de iş gücü piyasası koşullarının zayıfladığını gösteren verilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay faiz indirimine gideceği beklentilerini desteklemesiyle günü yükselişle tamamladı.

Piyasa kapanış verileri

Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazanarak yüzde 0,77 artışla 45.621,29 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,83 artışla 6.502,08 puana yükselerek rekor seviyeye ulaştı. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,98 kazançla 21.707,69 puana tırmandı.

İş gücü piyasası verileri

Yatırımcılar iş gücü piyasasına dair göstergeleri yakından izlerken, dün açıklanan JOLTS Açık İş Sayısı verisinin ardından bugün gelen veriler de piyasadaki yavaşlamaya işaret etti. Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı ağustosta 54 bin kişi ile piyasa beklentilerinin altında kaldı.

İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 30 Ağustos ile biten haftada 237 bine yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Tarım dışı iş gücü verimliliği bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,3 ile tahminlerin üzerinde artış kaydederken, Fed'in takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 1 artarak tahminlerin altında gerçekleşti.

Analistler, yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde gelen zayıf iş gücü göstergelerinin Fed'in bu ay faiz indirimine gideceği beklentilerini desteklediğini belirtti.

Diğer ekonomik göstergeler

Hizmet sektöründeki genişlemenin hızlandığına işaret eden veriler de açıklandı. Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta 52ye çıkarak beklentilerin üzerinde geldi.

Öte yandan ABD'nin dış ticaret açığı temmuzda yüzde 32,5 artışla 78,3 milyar dolara ulaşarak dört ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Fed yetkilileri ve piyasa beklentileri

Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip edildi. New York Fed Başkanı John Williams, bankanın maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerindeki ilerlemenin devam etmesiyle faiz oranlarını düşürmenin zamanla uygun hale geleceğini ifade etti.

Kurumsal gelişmeler

Kurumsal tarafta bulut tabanlı yazılım şirketi Salesforceun hisseleri, gelir tahmininin piyasa beklentilerini karşılamaması sonrası yüzde 4,9 değer kaybetti.

ABD'li giyim firması American Eagle Outfittersın hisseleri ise oyuncu Sydney Sweeney ile yapılan işbirliğinin talebi artırması ve şirketin üçüncü çeyrek satışlarının tahminlerin üzerinde olacağını öngörmesinin ardından yüzde 37,9 yükseldi.

