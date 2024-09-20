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New York Borsası Rekorla Kapatıldı

New York borsasında rekorlar kırıldı; Dow Jones ve S&P 500 endeksleri büyük artışla günü tamamladı.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 00:08
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 00:08
New York Borsası Rekorla Kapatıldı

New York Borsasında Tarihi Ralli

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) 50 baz puanlık faiz indirimine yanıt olarak günü büyük bir ralli ile kapattı. Kapanışta Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde artış göstererek %1.26 değer kazanarak 42,025.19 puana ulaşırken, S&P 500 endeksi %1.70 artışla 5,713.64 puana yükseldi. Nasdaq endeksi de 400 puanın üzerinde artış kaydetti ve %2.49 değer kazanarak 18,011.51 puana çıkmayı başardı.

Fed'in Faiz İndirim Etkisi

Federal Rezerv'in faiz indirimini açıklamasının ardından, ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" beklentileri artmış ve borsa üzerinde pozitif bir hava oluşmuştur. Fed, 4 yıl aradan sonra ilk kez politika faizini indirmiş, bu oranı 50 baz puan düşürerek %4.75-5.00 aralığına çekmiştir. Gelecekte başka faiz indirimleri yapılabileceğine dair sinyaller de verilmiştir.

İşsizlik Başvurularındaki Düşüş

Ayrıca, ABD'deki işsizlik maaşı başvurularının son 4 ayın en düşük seviyesine gerilemesi, piyasalardaki olumlu seyri desteklemiştir. 14 Eylül ile biten haftada, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 219 bine inerek piyasa beklentilerini aşmamıştır.

Teknoloji Hisselerinde Yükseliş

Piyasalardaki artış, teknoloji hisselerinin yükselmesiyle öncülük etmiştir. Çip üreticisi Nvidianın hisse değerleri %3.9, AMD ise %5.7 artış kaydetmiştir. Ayrıca, Apple hisse değerleri %3.7, Meta %3.9, Microsoft %1.8 ve Alphabet %1.5 oranında değer kazanmıştır.

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