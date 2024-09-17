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New York Borsası Yatay Seyirle Kapatıldı

New York borsası, Fed'in faiz kararı öncesi gün boyunca yatay bir seyir izledi. Dow Jones'da ufak bir düşüş gözlemlendi.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 23:39
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 23:39
New York Borsası Yatay Seyirle Kapatıldı

New York Borsası Yatay Seyirle Kapatıldı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını açıklamadan önce New York borsası günü yatay seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,04 azalışla 41.606,18 puana geriledi.

Piyasa Endeksleri ve Faiz Beklentileri

S&P 500 endeksi yüzde 0,03 artışla 5.634,58 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,20 artarak 17.626,95 puana çıktı.

Yatırımcıların odak noktası, bugün başlayan ve yarın açıklanacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı oldu. Faiz indirimlerine ilişkin beklentiler ise piyasayı etkiledi.

Faiz İndirimlerine Dair İhtimaller

Piyasalarda Fed’in faiz indirimlerine 50 baz puanlık bir adımla başlama ihtimali yüzde 65, 25 baz puanlık bir indirim olasılığı ise yüzde 35 seviyelerinde değerlendiriliyor. Eski Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, yaptığı bir röportajda, 50 baz puanlık bir indirimin, yıl sonuna doğru politika yapıcıları daha iyi bir konuma getireceğini belirtti.

Ekonomik Veriler ve Piyasa Tepkisi

Bugün açıklanan veriler ise ABD ekonomisindeki yavaşlama endişelerini bir nebze olsun hafifletti. Ağustos ayında perakende satışların, aylık bazda azalması beklentilerine karşın yüzde 0,1 artış gösterdi.

Analistler, bu durumu tüketici harcamalarının güçlü kalmaya devam ettiğine yoruyor. Ülkede sanayi üretimi de yüzde 0,8 ile piyasa beklentilerinin üzerinde bir artış kaydetti.

Kurumsal Hisse Gelişmeleri

Kurumsal tarafta ise Intel hisseleri, şirketin Amazon Web Services ile stratejik işbirliğini genişletme duyurusunun ardından yüzde 2,7 değer kazandı. Microsoft ise temettü oranında yüzde 10 artış kararı sonrası hisselerinde yüzde 0,9 yükseliş kaydetti.

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