New York Borsası Yükselişle Başladı: Dow Jones 43.538,7 Puanı Aştı

New York Borsası Yükselişle Açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı. Açılışta, Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazanarak yüzde 0,3 artışla 43.538,7 puana ulaştı.

S&P 500 ve Nasdaq Endeksindeki Artışlar

S&P 500 endeksi yüzde 0,4 artışla 5.940,58 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,56 kazançla 19.072,78 puana yükseldi.

Piyasalardaki Pozitif Seyir

ABD'de Nvidia'nın finansal sonuçlarını yayımlaması ve açıklanan veriler sonrasında, pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Makroekonomik verilerde ise, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 16 Kasım ile biten hafta itibarıyla 6 bin azalarak 213 bine geriledi ve bu sayı piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

İş Gücü Piyasası ve Enflasyon

Analistler, bu verilerin ülkede iş gücü piyasasının ABD Merkez Bankası(Fed) agresif sıkılaştırma döngüsüne rağmen güçlü kaldığı görüşünü desteklediğini belirtti. Yüksek enflasyonun devam etmesi durumunda, Fed'e parasal gevşemenin hızını yavaşlatma konusunda hareket alanı sağladığı kaydedildi.

Philadelphia Fed İmalat Endeksi ve Nvidia'nın Performansı

Öte yandan, Philadelphia Fed İmalat Endeksi kasım ayında eksi 5,5 değerine gerileyerek sektördeki daralmanın sinyalini verdi. Kurumsal tarafta ise, California merkezli çip üreticisi Nvidia, 3 aylık dönemde yıllık bazda neredeyse iki katına çıkarak 35,1 milyar dolar gelir elde etti ve piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. Bazı yatırımcılar, çip üreticisinin önceki çeyreklere göre yavaşlayan gelir büyümesini endişe kaynağı olarak görse de, Nvidia'nın hisseleri güne yüzde 1,5 kazançla başladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.