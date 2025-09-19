New York borsası yükselişle kapandı — Dow Jones 46.314,57 puana çıktı

New York borsası haftayı yükselişle kapattı

New York borsası, haftanın son işlem gününü pozitif seyirle tamamladı. Kapanışta endekslerde artış öne çıktı ve yatırımcılar Fed kararları ile uluslararası diplomasi gelişmelerini takip etti.

Piyasa kapanışı ve endeksler

Dow Jones endeksi kapanışta 170 puanın üzerinde değer kazanarak yüzde 0,37 artışla 46.314,57 puan seviyesine yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,49 artışla 6.664,39 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,72 kazançla 22.631,48 puan oldu.

Fed kararları ve piyasa beklentileri

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta yılın ilk faiz indirimine gitmesi ve para politikasında daha fazla gevşeme sinyali vermesi pay piyasalarında olumlu karşılandı.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Bankanın bu haftaki faiz indirimi kararını desteklediğini belirterek bu yıl için 2 indirim daha öngördüğünü söyledi ve 'İşsizlikte keskin bir artış riskinin, komitenin iş gücü piyasasını desteklemek için bazı adımlar atmasını gerektirdiğine inanıyorum' değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı tarafından Fed Yönetim Kurulu üyeliğine yeni atanan ve Banka'nın bu haftaki toplantısında 25 baz puanlık indirime karşı tek karşı oy kullanıp 50 baz puanlık faiz indirimi yapılmasından yana olan Stephen Miran, tarifelerin enflasyonist bir etkisi olacağını öngörmediğini ifade etti.

ABD-Çin görüşmesi yatırımcıların odağında

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında bugün gerçekleşen görüşme yatırımcıların odağındaydı. Trump, görüşmenin çok verimli geçtiğini, ticaret, fentanil, Rusya-Ukrayna savaşı ve TikTok anlaşması gibi konularda 'önemli mesafe' kaydedildiğini belirtti.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda APEC Zirvesi'nde Güney Kore'de (ekim sonunda) bir araya gelme, gelecek yılın başında Çin'e gitme ve Şi'nin uygun zamanda ABD'ye gelmesi konularında anlaşmaya vardıklarını ifade etti. Ayrıca TikTok'un ABD'li firmalarca satın alınması sürecinde son aşamaya gelindiğini ve bir anlaşma sağlandığını söyledi.

Kurumsal gelişmeler ve diğer haberler

Kurumsal tarafta, ABD'li kargo şirketi FedEx'in üç aylık dönemde geliri ve karı tahminlerin üzerinde gelince hisseleri yüzde 2,3 yükseldi.

Öte yandan ABD Senatosu, Temsilciler Meclisi'nden geçen ve federal hükümetin 1 Ekim'de kapanmasını önlemeyi amaçlayan geçici bütçe tasarısına onay vermedi.