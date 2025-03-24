New York Borsası Yükselişle Kapatıldı: Trump'ın Tarife Beklentileri Piyasaları Canlandırdı

New York Borsası, Trump yönetiminin tarifelere yönelik daha ölçülü bir yaklaşım benimseyeceği beklentisiyle haftaya yükselişle başladı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 23:50
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 23:50
New York Borsası Yükselişle Kapatıldı: Trump'ın Tarife Beklentileri Piyasaları Canlandırdı

New York Borsası Yükselişle Kapatıldı

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin tarifeler konusunda daha ölçülü bir yaklaşım benimseyebileceğine dair beklentilerle haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 600 puana yakın değer kazanarak %1,42 artışla 42.583,32 puana ulaştı. Aynı dönemde S&P 500 endeksi %1,76 artışla 5.767,57 puana, Nasdaq endeksi ise %2,27 kazançla 18.188,59 puana çıktı.

Tarife Politikasında Belirsizlikler Sürüyor

ABD yönetiminin tarife politikasına ilişkin belirsizlikler devam ederken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izlendi. Bu iyimserliğin ardında, Trump yönetiminin gelecek hafta açıklamayı planladığı tarifelerin daha hedefe yönelik olabileceğine dair umutlar yatıyor.

ABD basınında yer alan haberler, Beyaz Saray'ın 2 Nisan'da açıklanacak tarifelere yönelik yaklaşımını daralttığını ve belirli ülkelere karşı muhtemelen bazı sektörleri kapsam dışı bırakma ihtimalini öne sürdüğünü bildiriyor. Trump, geçtiğimiz hafta tarifelerde "esnek" olabileceklerini belirtmişti.

2 Nisan “Kurtuluş Günü” Olacak

Trump, 2 Nisan'ı "Kurtuluş Günü" olarak tanımlarken, bu tarihte açıklanması planlanan karşılıklı tarifelerde birçok ülkeye muafiyet tanıyabileceğini ifade etti. Ayrıca, otomobil ve ilaç gibi sektörlere yönelik tarifeleri de yakında açıklayabileceğini duyurdu.

Venezuela'ya Yüzde 25 Tarife Getirilecek

Trump, Venezuela'nın ABD'ye on binlerce suçluyu gizlice gönderdiğini öne sürerek, Venezuela'dan petrol veya gaz satın alan ülkelere 2 Nisan'dan itibaren %25 tarife getirileceğini bildirdi.

Analistlerin Değerlendirmeleri

Analistler, Trump'ın tarife politikasının ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik belirsizliklerin devam ettiğine dikkat çekerek, bu konuda atılacak adımların piyasaların yönü üzerinde ciddi etkilere yol açabileceğini vurguladı.

Ayrıca, ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mart ayında 49,8'e gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı. Bu endeks, imalat sektöründe daralmaya işaret ediyor.

Bu hafta açıklanacak büyüme verileri ve işsizlik maaşı başvurularının yanı sıra, Cuma günü yayımlanacak kişisel tüketim harcamaları da dikkatle izlenecek. Fed'in yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyonun inişli çıkışlı olacağını ve bu yıl sadece bir faiz indirimi yapılabileceğini öngördüğünü aktardı.

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