New York Borsasında Yükseliş İşaretleri

New York Borsası Yükselişle Başladı

New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle girdi. Açılışta Dow Jones endeksi, %0,14'lük artış ile 41.153,70 puana ulaştı.

Endeksler Pozitif Seyir İzliyor

S&P 500 endeksi %0,14 artarak 5.603,34 puana yükselirken, Nasdaq endeksi de %0,03'lük kazanç ile 17.575,26 puana çıktı.

ABD Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta vereceği faiz kararı öncesinde pay piyasalarının açılışında genel olarak olumlu bir hava var. Ekonomik verilere bakıldığında, ABD'de ithalat fiyat endeksi ağustosta bir önceki aya göre %0,3, ihracat fiyat endeksi ise %0,7 oranında azalış gösterdi.

Boeing Fabrikası ve PDD Holdings Hisseleri

Ancak piyasada bazı olumsuz gelişmeler de yaşandı. Boeing fabrikası işçilerinin 737 Max modelinin üretimini etkileyen grev kararı sonrası, şirketin hisseleri açılışta yaklaşık %2 değer kaybetti.

Öte yandan, Çinli e-ticaret firması PDD Holdings'in hisseleri, ABD yönetiminin düşük değerli gönderilerin ülkeye girişini kısıtlama kararı almasının ardından %4 düşüş gösterdi.