New York Fed: Yapay Zeka Kullanımı Artıyor, İşten Çıkarmalar Az

New York Fed çalışması, yapay zeka kullanımında belirgin artış olduğunu fakat yapay zeka kaynaklı işten çıkarmaların çok sınırlı kaldığını gösterdi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 20:44
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 20:44
New York Fed: Yapay Zeka Kullanımı Artıyor, İşten Çıkarmalar Az

New York Fed Çalışması: Yapay Zeka Kullanımı Arttı, İşten Çıkarmalar Sınırlı

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, bölgedeki firmalar arasında yapılan araştırmanın bulgularını paylaştı. Çalışma, yapay zeka kullanımında kayda değer artış olduğunu ancak çok az sayıda firmanın yapay zeka kaynaklı işten çıkarma gerçekleştirdiğini ortaya koydu.

Yapay Zeka Kullanımında Genel Eğilim

New York ve Kuzey New Jersey bölgesindeki işletmelere yapay zekayı kullanıp kullanmadıkları ve iş gücünde buna bağlı değişiklik yapıp yapmadıkları soruldu. Araştırma, işletmelerin son bir yıl içinde yapay zeka kullanımını artırdığını gösterirken, toplu işten çıkarmaların yaygın olmadığını bildirdi.

Sektörel Dağılım ve Oranlar

Hizmet sektöründeki firmaların %40'ı bu yıl yapay zeka kullandığını bildirirken, geçen yıl bu oran %25 seviyesindeydi. İleriye dönük planlarda ise %44 oranında firma, gelecek altı ayda yapay zeka kullanmayı düşündüğünü aktardı.

İmalat sektöründe de artış gözlendi: geçen yıl %16 olan yapay zeka kullanan firmaların oranı bu yıl %26'ya yükseldi. Yaklaşık üçte biri firmalar, önümüzdeki altı ay içinde yapay zeka kullanmayı planladıklarını belirtti.

Sektörler arasında farklılıklar dikkat çekti. Bilgi, finans, profesyonel ve ticari hizmet sektörlerinde firmaların yarısından fazlası iş süreçlerinde yapay zekayı kullandığını söylerken, tarım sektöründe firmalar yapay zeka kullanmadıklarını bildirdi. Toptan satış ile eğlence ve konaklama sektörlerinde firmaların yaklaşık %40-45'i; eğitim, sağlık, kişisel hizmet ve perakende sektörlerinde ise yaklaşık üçte biri yapay zeka kullandığını aktardı.

Kullanım Amaçları ve İstihdama Etkileri

Hizmet sektöründeki firmaların yarısından fazlası ve üretim sektöründeki firmaların %40'ından fazlası yapay zekayı bilgi arama amacıyla kullanırken, her iki sektörde de yaklaşık %50-60 oranında firma yapay zekayı pazarlama ve reklam için kullandığını bildirdi.

Araştırmaya katılan bazı firmalar yapay zekanın işe alım süreçlerini etkilediğini, bazılarının işe alımları azalttığını, bazılarının ise yapay zekayı etkin kullanabilen çalışanları istihdam ettiğini belirtti.

Gelecek Beklentileri

New York Fed raporuna göre, firmalar operasyonlarına yapay zekayı entegre etmeye devam ettikçe daha ciddi işten çıkarmalar ve işe alımlarda azalma beklentisi artıyor. Ancak şu an için yapay zekaya bağlı geniş çaplı işten çıkarmaların sınırlı kaldığı vurgulanıyor.

