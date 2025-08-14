DOLAR
Nobel Ödüllü Ekonomistlerden İsrail'e Gazze Mektubu

23 ABD ve Avrupa ekonomi profesörü, aralarında Nobel ödüllülerinin de bulunduğu imzacılardan Gazze'de açlığı derinleştiren politikaların derhal durdurulmasını istedi.

Yayın Tarihi: 14.08.2025 21:04
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 21:04
Nobel Ödüllü Ekonomistlerden İsrail'e Gazze Mektubu

Nobel Ödüllü Ekonomistlerden İsrail'e Gazze Mektubu

ABD ve Avrupa'dan 23 ekonomi profesörü, aralarında Nobel ödüllü isimlerin de bulunduğu bir mektupla İsrail hükümetine seslendi. İmzacı akademisyenler, Gazze'de artan açlık ve sivillerin sözde bir 'insani şehir'de toplanması planı konusunda "acil endişelerini" iletti.

İmzacı isimler

Mektubu imzalayanlar arasında Daron Acemoğlu, Angus Deaton, Peter Diamond, Esther Duflo, Claudia Goldin, Eric Maskin, Roger Myerson, Edmund Phelps, Christopher Pissarides ve Joseph Stiglitz gibi Nobel ödüllü ekonomistler bulunuyor.

Mektubun talepleri ve vurguları

Mektupta, Gazze'de yaygınlaşan açlığı derinleştiren her türlü politikanın derhal durdurulması talep edildi. Ayrıca imzacılar şu önlemleri açıkça istedi:

- Yeterli gıda ve tıbbi yardımın yeniden sağlanması,

- Gazzeli siviller için kamp kurma planlarından kesin vazgeçilmesi,

- Nüfusu sınırlama ve kontrol altına alma yönündeki tüm önerilerin iptal edilmesi,

- İsrail'in insan hakları ve uluslararası hukuka bağlılığını teyit eden resmi bir bildirinin yayımlanması.

Mektup, ayrıca İsrail hükümetinden insani durumu iyileştirecek, esirleri geri getirecek ve çatışmayı sona erdirecek bir ateşkes anlaşmasının iyi niyetle aktif olarak sürdürülmesini talep etti.

İmzacı akademisyenler, mektupta "Gazze'de yaygınlaşan açlık ve İsrail hükümetinin sivilleri sözde bir 'insani şehir'de toplama planı konusunda acil endişelerimizi dile getirmek için yazıyoruz." ifadesine yer verdi.

Durum tespiti ve uluslararası çağrı

Mektupta, son haftalarda Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'nın bölgedeki 2,1 milyonluk nüfusun yaklaşık 3'te 1'inin günlerce yiyeceksiz kaldığı uyarısına işaret edilerek, Gazze'de temel gıdaların piyasa fiyatlarının sadece üç ay öncesine göre 10 kat daha yüksek olduğuna dikkat çekildi.

Yardım adı altında önerilen "insani şehir" planıyla yüz binlerce Gazze sakininin sınırlı bir bölgeye yerleştirilerek hareket özgürlüğünün ve temel insanlık onurunun ellerinden alınacağı vurgulandı. Mektupta, "İsrail'in sivilleri, yaşanabilir koşullara sahip olma hakkı olan insanlar olarak değil, kontrol altına alınması gereken bir yük olarak görmesi vicdansızlıktır." ifadelerine yer verildi.

Akademisyenler, sadece bu taleplerin yerine getirilmesiyle İsrail'in yaygın açlığı önleyebileceğini, demokratik yapısını koruyabileceğini ve uzun vadeli ekonomik beklentilerini güvence altına alabileceğini savunarak Batılı liderlere de bu politikaların uygulanmasını sağlamak için aktif çalışma çağrısı yaptı.

