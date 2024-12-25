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Noel Tatili Nedeniyle Brent Petrol Piyasasında İşlemler Durduruldu

Noel tatili nedeniyle Brent petrol piyasasında işlem yapılmıyor. Gün sonu fiyatı 73,58 dolara ulaştı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 09:41
Noel Tatili Nedeniyle Brent Petrol Piyasasında İşlemler Durduruldu

Noel Tatili Dolayısıyla İşlemler Durduruldu

Petrol piyasalarında Noel tatili nedeniyle işlem gerçekleşmiyor. Salı günü 72,96 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,58 dolar seviyesinde tamamladı.

WTI Ham Petrol Fiyatı

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise gün sonunda 70,10 dolardan alıcı buldu.

Geçen Haftanın Fiyat Gelişmeleri

Geçen hafta petrol fiyatları, ABD’de beklenenden düşük gelen enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizinde gevşeme beklentisini desteklemesi ve yeni dönemde küresel ekonomideki hareketliliğin petrol talebini artıracağı beklentisiyle 74 doların üzerine çıkmıştı.

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