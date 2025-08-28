Nvidia Geliri %56 Artışla 46,7 Milyar Dolara Ulaştı

Nvidia'nın Geliri Yıllık Bazda %56 Artarak 46,7 Milyar Dolara Yükseldi

California merkezli çip üreticisi Nvidia, 2026 mali yılının ikinci çeyreğine denk gelen 27 Temmuz'da sona eren dönemde açıkladığı finansal sonuçlarla piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Finansal Özet

Şirketin söz konusu çeyrekteki geliri yıllık bazda %56 artışla 46,7 milyar dolar olarak kaydedildi. Gelir, bir önceki çeyreğe göre de %6 yükseldi; geçen mali yılın aynı döneminde gelir 30 milyar dolar seviyesindeydi. Nvidia, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini 54 milyar dolar olarak açıkladı.

Veri Merkezi Gelirleri ve Çin Satışları

Nvidia'nın veri merkezi gelirleri de yıllık bazda artış gösterdi; bu kalemde elde edilen tutar 41,1 milyar dolar olarak açıklandı. Ancak bu rakam analist beklentilerinin bir miktar altında kaldı. Bilanço notunda, ikinci çeyrekte Çin merkezli müşterilere H20 çipi satışı yapılmadığı belirtildi.

Net Kâr ve Hisse Başına Kazanç

Şirketin net kârı dönemsel bazda %59 artışla 26,4 milyar dolar oldu; geçen mali yılın aynı çeyreğinde net kâr 16,6 milyar dolar seviyesindeydi. Hisse başına kazanç ise 67 sentten 1,08 dolara yükseldi ve beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Hisse Geri Alımı ve Yönetici Açıklamaları

NVIDIA Yönetim Kurulu, süresiz geçerli olmak üzere hisse geri alım yetkisini 60 milyar dolar daha artırma kararı aldı. Şirketin Kurucusu ve Üst Yöneticisi Jensen Huang, finansal sonuçlara ilişkin açıklamasında yapay zeka yarışının başladığını ve şirketin en yeni yapay zeka çipi Blackwell'in bu yarışın merkezinde olduğunu belirtti.