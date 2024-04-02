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O bankada hesabı olan 3000 TL bayram hediyesini kaptı! Bu işlemi yapana para yağacak

Garanti BBVA müşterileri sevinçten kuş olup uçacak! 3000 TL bonus ödemeyi kapmak için yapmanız gerekenler haberimizde...

Yayın Tarihi: 02.04.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 14:55
O bankada hesabı olan 3000 TL bayram hediyesini kaptı! Bu işlemi yapana para yağacak

Garanti BBVA, müşterilerine özel bir kampanya başlatıyor. Banka, 3 bin TL'ye kadar bonus fırsatı sunarak dikkatleri üzerine çekiyor. 31 Mart tarihine kadar sürecek bu kampanyaya katılmak isteyenler, Garanti BBVA Mobil uygulaması veya web sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler.

Kampanya kapsamında, Bonus veya Money Bonus kredi kartı başvurusu onaylanan müşteriler, harcadıkça bonus kazanacaklar. İlk 1000 TL'lik harcamada tam 1000 TL, sonraki her 1000 TL'lik harcamada ise 500 TL bonus verilecek. Bu sayede, toplamda 3000 TL'ye kadar bonus elde edebilecekler.

Bonuslar, 4 Mayıs ile 4 Haziran 2024 tarihleri arasında kullanılabilir olacak. Ancak, bu süreçte kullanılmayan bonuslar, 5 Haziran 2024'te geri alınacak. Kampanya, internetten yapılan harcamalardan da kapsamlı olarak yararlanmanıza olanak tanıyor.

garanti bbva bonus ödemesi

Öte yandan, kampanyaya katılacak müşterilerin, düzenli ödeme talimatı, otomatik ödemeler, fatura ödemeleri, vergi ödemeleri, nakit avans işlemleri ve bonus kullanımları gibi özel işlemlerden bonus kazanamayacakları belirtiliyor. Ayrıca, emekli promosyon kampanyasından yararlanan müşteriler de bu kampanyaya dahil edilmiyor.

Garanti BBVA, bu kampanya ile müşterilerine kolaylık sağlarken, harcama alışkanlıklarını ödüllendiriyor. Herhangi bir ekstra işlem yapmadan, sadece kartlarını kullanarak bonus kazanma fırsatı sunuyor. Bu avantajlı kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, belirlenen tarihler içinde başvurularını yapmaları önem taşıyor.

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