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O bankanın müşterilerine talih kuşu kondu! 5 dakikada 375 TL geri ödeme alacaklar

Banka müşterilerine 375 TL'ye kadar geri ödeme yapacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 29.05.2024 19:05
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 19:05
O bankanın müşterilerine talih kuşu kondu! 5 dakikada 375 TL geri ödeme alacaklar

Tek başvuruya 375 TL para iadesi alabilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MÜŞTERİLERE 375 TL PARA İADESİ

ING Bank tarafından yapılan son duyuruya göre giyim, aksesuar, kozmetik, çiçekçi, ayakkabı sektörlerinde geçerli yeni bir kampanya başladı. Kampanya kapsamında farklı günlerde ve tek seferde yapılacak 750 TL ve üstü harcamalara 75 TL, toplam 375 TL bonus ödemesi yapılacak. Kampanyadan faydalanmak için banka sisteminde kayıtlı olan numara aracılığıyla 2205 numarasına KAZAN yazıp gönderilmesi gerekiyor. Kampanya 31 Mayıs tarihinde sona erecek. Bir müşteri en fazla 375 TL bonus hediyesi kazanabilecek. 

ing bank 375 tl kampanyası

ING Pegasus BolBol Kart, ING Pegasus BolBol Classic Kart, ING Pegasus BolBol Premium Kart, ING Bonus Card kampanyaya dahil olacak. ING Light kartlar ve ING Business Card kampanyaya dahil olmayacak. Kazanılan bonuslar 6 Haziran tarihinde kartlara yansıtılacak. Kampanya yalnızca yurt içi harcamalarda geçerli olacak. Otomatik ödeme talimatları, bonus kullanım işlemleri, fatura ödeme işlemleri, vergi ödemeleri, iade ve iptal işlemleri kampanyaya dahil edilmeyecek. kampanya MCC sektör kodlarında geçerli olacak ve bu kodlar 5131, 5137, 5139, 5611, 5621, 5311, 5631, 5641, 5651, 5655, 5661, 5681, 5691, 5697, 5698, 5699, 5941, 5948, 5949, 5977, 5193 ve 5992 olarak paylaşılıyor. ING Bank kampanyalarıyla ilgili detaylı bilgileri resmi internet sitesi üzerinden edinebilirsiniz! 

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