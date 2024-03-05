O emeklilerden biri de siz olabilirsiniz! Maaşlara kallavi zam müjdelendi

Türkiye İstatistik Kurumu verileriyle beraber Türkiye’nin 2023 yılı gayri safi yurtiçi hasıla büyüme oranını yüzde 4,5 olarak belirlendi. Orta Vadeli Program’da 2023 yılı büyüme oranı yüzde 4,4 olarak tahminleri yapıldı. Gerçekleşme OVP’deki tahminleri açıklanırken, 2023 yılı GSYH büyüme oranındaki artıştan ötürü, bu sene ocak ayından sonra emekli olanların maaşlarına ek zam uygulandı. Bu sene emekli olanların aylıklarında tekrar hesaplamalar başlatıldı.



İlk defa emekli olanların maaşlarına, çalışma yaşamı içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilen prime esas kazançların günümüzdeki değere güncellenmiş tutarı tutarı hesaplandı. Kazanılan değerin güncel tutarı hesaplanırken 2000 öncesi dönem gösterge sistemi ile sonraki dönem ise güncelleme katsayısı üzerinen hesaplandı. 2000-2008 arasındaki prime esas kazançların güncellenmesiyle beraber TÜFE artışı ve GSYH artışının yüzde 100’ü ele alındı.





Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı TÜFE artışını yüzde 64,77 verileri açıklandı. Yaşanan durum üzerine 1 Ocak 2024 tarihinden sonra emekli olanların aylıklarında hesaplamalar yapılırken 1,6477 olarak uygulandı. Emekli aylıkları bu katsayı üzerinden hesaplama yapıldı. Güncelleme katsayısında yapılırken emekli olan herkese oranlar yansıtılacak. Kişilerin toplam prim gün sayısıyla öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrasındaki prim gün sayısı ile kazanç sağlanırken yüzde 0,8 ile yüzde 1,35 aralığında farklılık göstermektedir. Nisan ayından sonra yeni tutarlarla beraber aylık ödeme tamamlanacak.



Maaş robotu üzerinde 1 Ocak 2024 tarihiyle beraber 1,6477 güncelleme katsayısı üzerinden hesaplanarak imkan alınır. SGK’nın gerekli uyarlamayı yapması sonrasında emekliler önümüzdeki günlerle beraber 1,6612 güncelleme katsayısı oranlarından hesaplanan aylıklar hesaplara aktarılmaya başlanacak.

