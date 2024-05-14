O emeklilerin beş kuruş ödemesine gerek yok! Bu şartı sağlıyorsa muaf olacak

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EMEKLİLERE GÜZEL HABER

Emlak vergisi dört senede bir yetkililer tarafından tekrar belirleniyor. İlk sene bir artış olmadan ödeme yapılıyor, ara senelerde de rayiç bedele yeniden değerleme oranının yarısının eklenmesiyle ödeme yapılıyor. Sonuçlarda 1000 TL'ye kadar olan kesirler hesaplanmıyor. Büyükşehir sınırlarında yer alan vergi değerinin binde 2'si, büyükşehir olmayan yerlerde binde 1 hesaplama yapılıyor. İşyerlerine ait değerin büyükşehirlerde binde 4'ü, diğer illerde binde 2'si, arsalarda büyükşehirlerde binde 6'sı, diğer şehirlerde binde 3'ü üstünden hesaplama yapılıyor. 2022 ile 2025 seneleri arasında emlak değerleri belirlendi. Vergi mükellefleri bina, arsa, arazilerin 2024 senesi vergi değerleri 2023 senesi vergi değerlerinin bu seneye ait yeniden değerleme oranının yarısı yüzde 29.23 oranında artırılarak belirlenecek. Bu sene satışı yapılan evin emlak vergisi konut satışı yapan kişi tarafından ödenecek. Alıcı ilk sene vergi ödemeyecek, sadace bağlı olduğu belediyeye bildirim yapacak. Bu sene ev alan kişi vergi ödemelerine 2025 senesinde başlayacak. Emlak vergileri senede iki eşit taksit halinde ödeniyor.





İlk taksitin Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. İkinci taksitler de Kasım ayı sonuna kadar ödenecek. Emlak vergisinden en fazla brüt 200 metrekare ve tek konutu olan, hiç geliri olmayan ev hanımları ve işsizler, yalnızca SGK emekli maaşı olanlar, engelli bireyler, gaziler, şehit yakınları muaf oluyor. Bu kapsamda olan kişiler bunu bilmeden vergi ödediyse 5 seneye kadar geriye dönük ödemelerini iade alabiliyorlar. Vergileri iade almak için bağlı olunan belediyeye başvuru yapılması gerekiyor. Emlak vergisinden EYT'li olup çalışmayan kişiler faydalanabilecek. Geçtiğimiz sene emekli olan kişilerin muafiyet hakları bu sene itibariyle başladı. Bu sene emekli olan ve bildirim yapan EYT'liler önümüzdeki sene itibariyle vergiden muaf tutulacak. Örnek emlak vergisi hesaplaması şu şekilde;

BÜYÜKŞEHİR

- Meskenin 2023 yılına ait emlak vergi değeri: 950.000,00 TL

- 2023 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı: % 58,46 / 2= % 29.23

- Meskenin 2024 yılı emlak vergi değeri: 1.227.685 TL

- 1.000 liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri: 1.227.000 TL

- Bu değerin binde 2'si: 2.454 TL

- Kültür payı (yüzde 10): 245,40 TL

- Ödenecek vergi: 2.699,40 TL

- İlk taksit: 1.349,70 TL