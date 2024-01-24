O ilde evi olmayanlar düğün bayram edecek! TOKİ binlerce konut yapacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Artvin ilinde hayata geçireceği yeni konut projesi ile ilgili duyurusunu sosyal medya üzerinden paylaştı. Toplamda 4422 konutun yer alacağı bu proje, sadece konut ihtiyacını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda sosyal alanlar ve tesisleri içerecek bir yaşam alanı oluşturacak. Proje kapsamında 100 yataklı öğrenci yurdu da hizmete girecek. İşte detaylar...





TOPLU KONUT İDARESİNDEN YENİ KONUT PROJESİ

TOKİ'nin bu projesi, Artvin'deki ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. Projenin toplam yatırım bedeli 16 milyar TL olarak açıklanmış durumda. TOKİ'nin her yıl farklı illerde gerçekleştirdiği konut projeleri, düşük gelirli vatandaşlara uygun fiyatlarla ev sahibi olma imkanı tanıyor. Bu projeler, ayrıca vatandaşları kira ödemesinden kurtarıp kendi evlerinde yaşama şansı sunuyor.





Artvin projesi sadece konutlarla sınırlı kalmayacak, aynı zamanda sosyal alanları ve tesisleri içerecek geniş bir yaşam alanını barındıracak. Proje kapsamında 5 adet hastane, 2 adet cami, 13 adet ticaret merkezi, 9 adet okul, 2 adet kamu binası, 72 adet ahır ve 156 adet dükkan yer alacak. Bu, Artvin iline büyük bir sosyal altyapı kazandıracak ve bölgeye önemli bir ekonomik ve sosyal katkı sağlayacak.

TOKİ'nin çalışmaları, Artvin'de ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat oluştururken, aynı zamanda şehrin genel altyapısını güçlendirecek ve bölgeye yeni bir yaşam alanı ekleyerek sosyal kalkınmaya katkıda bulunacak.