O ilde evi olmayanlar düğün bayram edecek! TOKİ binlerce konut yapacak

TOKİ 81 ili kapsayacak yeni projelerini duyurmaya devam ediyor. Bu seferde Artvin ili için çalışmalara başlandı.

O ilde evi olmayanlar düğün bayram edecek! TOKİ binlerce konut yapacak
Yayın Tarihi:

 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Artvin ilinde hayata geçireceği yeni konut projesi ile ilgili duyurusunu sosyal medya üzerinden paylaştı. Toplamda 4422 konutun yer alacağı bu proje, sadece konut ihtiyacını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda sosyal alanlar ve tesisleri içerecek bir yaşam alanı oluşturacak. Proje kapsamında 100 yataklı öğrenci yurdu da hizmete girecek. İşte detaylar...

toplu konut idareasi

TOPLU KONUT İDARESİNDEN YENİ KONUT PROJESİ

TOKİ'nin bu projesi, Artvin'deki ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. Projenin toplam yatırım bedeli 16 milyar TL olarak açıklanmış durumda. TOKİ'nin her yıl farklı illerde gerçekleştirdiği konut projeleri, düşük gelirli vatandaşlara uygun fiyatlarla ev sahibi olma imkanı tanıyor. Bu projeler, ayrıca vatandaşları kira ödemesinden kurtarıp kendi evlerinde yaşama şansı sunuyor.

toplu konut idareisi

Artvin projesi sadece konutlarla sınırlı kalmayacak, aynı zamanda sosyal alanları ve tesisleri içerecek geniş bir yaşam alanını barındıracak. Proje kapsamında 5 adet hastane, 2 adet cami, 13 adet ticaret merkezi, 9 adet okul, 2 adet kamu binası, 72 adet ahır ve 156 adet dükkan yer alacak. Bu, Artvin iline büyük bir sosyal altyapı kazandıracak ve bölgeye önemli bir ekonomik ve sosyal katkı sağlayacak.

TOKİ'nin çalışmaları, Artvin'de ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat oluştururken, aynı zamanda şehrin genel altyapısını güçlendirecek ve bölgeye yeni bir yaşam alanı ekleyerek sosyal kalkınmaya katkıda bulunacak.

Öne Çıkanlar
Tam yağlı süt satın alanlar dikkat! Bu gerçeği ilk kez duyacaksınız Tam yağlı süt satın alanlar dikkat! Bu gerçeği ilk kez duyacaksınız
Kalp sağlığını arşa çıkaran sebze! Bu renkteyse kalbi zırh gibi koruyor Kalp sağlığını arşa çıkaran sebze! Bu renkteyse kalbi zırh gibi koruyor
Bu kuruyemiş depresyona dur diyor! Her gün bir avuç yemek psikolojiyi düzeltiyor Bu kuruyemiş depresyona dur diyor! Her gün bir avuç yemek psikolojiyi düzeltiyor
Çok Okunanlar
Kahvaltılıklarda yüzde 50 indirim kampanyası başladı! Sucuk, çay, beyaz peynir, reçel hepsi indirimde Kahvaltılıklarda yüzde 50 indirim kampanyası başladı! Sucuk, çay, beyaz peynir, reçel hepsi indirimde Bim marketler tüm temel gıda ürünlerini sudan ucuz fiyata satışa çıkardı! Bim 30 Ocak 5 Şubat aktüel katalogu Bim marketler tüm temel gıda ürünlerini sudan ucuz fiyata satışa çıkardı! Bim 30 Ocak 5 Şubat aktüel katalogu Toki 26 ilde 132 konutu satışa çıkartacak! 72 ay vadeli konutlar sahiplerini bekliyor Toki 26 ilde 132 konutu satışa çıkartacak! 72 ay vadeli konutlar sahiplerini bekliyor Altın almak için son fırsat! O tarihte almayan dizlerini dövecek Altın almak için son fırsat! O tarihte almayan dizlerini dövecek A101 haftanın yıldızları belli oldu! Dev çamaşır deterjanı 109 TL’ye, Çaykur çay 69 TL’ye düşüyor A101 haftanın yıldızları belli oldu! Dev çamaşır deterjanı 109 TL’ye, Çaykur çay 69 TL’ye düşüyor