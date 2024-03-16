O ilde yaşayanlar kırmızı eti ucuza alacak! Kasapların yarı fiyatına satış başladı!

ABB’nin belirttiğine göre, yerel Ankara üreticileri tarafından sağlanan taze et ürünleri, 11 Mart’tan başlayarak Ramazan süresince tüm Başkent Marketlerde müşterilere sunulmaya başlanacak.





Ankara’nın GİMAT, Batıkent, ABB, ASKİ, Kızılay, Şafaktepe ve Etimesgut lokasyonlarındaki Başkent Market şubeleri, sabah 10.00 ile akşam 17.00 arasında özel fiyatlarla et ürünleri sunacak.

Kıyma için 369 TL, kuşbaşı et için 379 TL ve dana sucuğu için ise 309 TL fiyat belirlenmiş durumda. Müşteriler, bu alışverişlerini Başkent Kart ve kredi kartı kullanarak da gerçekleştirebilecekler.