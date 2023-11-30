O kişilerin artık emlak vergi ödemesine gerek yok! Listede var mısınız hemen öğrenin

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Kanunu'nun kabul edilip yürürlüğe girmesiyle emekliliği bekleyen milyonlarca vatandaş, emlak vergisi ödemeden EYT'den emekli olabileceklerinin müjdesini aldı. Ancak bu muafiyetten yararlanabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekli.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde toplam alanı 200 metrekareden az müstakil ev sahibi olma şartıyla birlikte, emeklilik maaşı alanlar ve emekli olmasına rağmen ayrıca çalışarak maaş alan, (emeklilik maaşı alan (engelli, gazi, dullar vb. yetimler hariç) emekli maaşı almaya başladıktan sonra yeni ev satın alan kişiler bu önemli avantajdan faydalanabiliyor. Ayrıntılar ve koşullar, EYT üyelerine yönelik emlak vergisi muafiyetine ilişkin gereklilikleri içermektedir.

EYT kapsamındaki muafiyetten yararlanabilmek için ne yapılması gerekiyor?





Emeklilik Kanunu (EYT) kapsamında emlak vergisi muafiyet hakkına sahip olan vatandaşlar, bu yardımdan faydalanmak için bağlı bulundukları mahalli idarelere başvurabilirler. Başvurularda gerekli belgelerin arasında emekli maaşı alan kişinin kimliği, emeklilik belgesi, tapu fotokopisi vb. yer almaktadır. Başvurular emekliliği takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar kabul edilecektir. Örneğin 2023'te emekli olan bir vatandaşın 2024 yılı Mart ayı sonuna kadar başvuruda bulunması ve bu süre içerisinde beş yıla kadar vergi ödemesi gerekiyor.

Başvuru yaptığınız dairede başka bir kiracının bulunması veya dairenin boş olması durumunda da vergi muafiyeti geçerlidir. Bu durumda ev sahiplerinin evleri için emlak vergisi ödemesi gerekmiyor, yalnızca kira geliri üzerinden alınan vergiler kalıyor. Bu yeni düzenleme emeklilere ek mali güvence sağlarken, ev sahiplerinin vergi yükünü de kısmen azaltıyor.

Dul aylığı ve yetim maaşı alanlar vergi muafiyetinden yararlanabilir mi?

Dul, yetim, ölüm aylığı ve maluliyet aylığı alanlar belirli durumlarda vergiden muaf olarak yararlanabilmektedir. Bu muafiyet ise sadece yetim aylığı alan kişileri değil, boşanmış eşinden nafaka alan kişileri de etkiliyor.