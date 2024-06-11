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O ülkenin ürettiği otomobili alan yandı! Tam yüzde 70 zamlı alacak

Ticaret Bakanlığı Çin'den araba alandan tam yüzde 70 ek vergi alacak! İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 11.06.2024 22:08
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 22:08
O ülkenin ürettiği otomobili alan yandı! Tam yüzde 70 zamlı alacak

Ticaret Bakanlığı, yerli üretimi teşvik etmek ve dış ticaret dengesini korumak amacıyla Çin Halk Cumhuriyeti'nden getirilecek içten yanmalı otomobillere ilave gümrük vergisi getirme kararı aldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, uluslararası anlaşmalar ve tüketici güvenliği gibi faktörler göz önünde bulundurularak alınan karar, yerli üretimin pazar payını korumak, yurtiçinde yatırımları teşvik etmek ve cari açığı azaltmak hedeflerini desteklemektedir.

Bu kapsamda, 8703 Gümrük Tarife Pozisyonu altında sınıflandırılan ve Çin menşeli olan bazı konvansiyonel (içten yanmalı) ve hibrit binek otomobillerin ithalatında ilave gümrük vergisi uygulanacak. İlave vergi, ithalat değerinin %40'ı veya 7.000 ABD Doları/adetin yüksek olanı şeklinde belirlendi.

ticaret bakanlığı

Ticaret Bakanlığı, yerli üretim, istihdam, dış ticaret ve cari işlemler dengesi hedeflerine ulaşılması amacıyla ithalat politikalarını etkin bir şekilde düzenlemeye ve uygulamaya devam edeceğini belirtti.

Bu karar, yerli otomotiv endüstrisinin rekabet gücünü artırmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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